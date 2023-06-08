انطلاق مبادرة "أنت الحياة" فى البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

وتفقدت نائب المحافظ يرافقها كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، أولى فعاليات نشاط المبادرة بقرية الأبعادية بدمنهور، وتابعت مختلف الأنشطة التي نظمتها المبادرة، والتي تضمنت الكثير من الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكي للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلًا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

وشملت الفعاليات تنظيم قوافل طبية تضم الكثير من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانًا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة، وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفي للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى.

كما تشتمل فعاليات المبادرة أيضًا على إصدار الرقم القومي وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات، واستقبال الكثير من الحالات وحل مشاكلهم المتعلقة بالقروض وسداد حالات للغارمين منهم فى إطار قانوني بالإضافة إلى جلسات توعوية حول مخاطر التوقيع على إيصالات أمانة.

كما تضمنت المبادرة فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكي وألعاب شعبية وعروض عرائس مارينيت ومعرض كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهي ورياضي لهم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات ومنهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة.

ومبادرة "أنت الحياة" هى أول فاعلية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والمساهمة فى تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة.

وخلال تفقدها لفاعليات المبادرة وما تضمنته من قوافل متنوعة أشادت نائب محافظ البحيرة بالإقبال المتزايد من المواطنين وسعادتهم البالغة بالمبادرة، كما قدمت تحية شكر وتقدير للقائمين عليها وجهودهم المخلصة فى تنفيذها على أرض المحافظة.