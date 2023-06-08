أشهي طريقة لعمل تارت الفراولة اللذيذة

يعد تارت الفراولة من أشهي الحلويات الي يعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل تارت الفراولة.

مقادير تارت الفراولة

- للعجين :

دقيق : 2 كوب

الزبدة : 12 غم (طرية بدرجة حرارة الغرفة)

السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب

صفار البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- كريم الباستير :

حليب : كوب

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

سكر : 3 ملاعق كبيرة

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

تارت الفراولة

- للتزيين :

الفراولة : حسب الرغبة (تدهن الفراولة ب خليط من: 4 ملعقة كبيرة مربى فراولة 4 ملعقة كبيرة جيلي فراولة والقليل من الماء)

طريقة التحضير

1. في محضرة الطعام ضعي الطحين، والزبدة، والسكر البودرة، وصفار البيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيلا، واضربي المكونات حتى تتشكل لديك عجينة.

2. ضعي خليط العجينة بقاع قالب التشيز كيك، واصنعي بعض الثقوب بها باستخدام شوكة.

3. ضعي قطعة من النايلون فوق العجينة، وضعي عليها (ثقل) مثل أي نوع من البقوليات.

4. حمي الفرن على درجة حرارة 180 وأدخلي قالب التشيز كيك للفرن مدة 15 دقيقة. ثم أخرجيه وارفعي الثقل عن العجينة وأدخلي القالب مرة أخرى للفرن حتى تحمر العجينة.

5. ضعي الحليب في قدر على النار حتى يغلي، ثم اخلطي في وعاء جانبي السكر مع البيض والفانيلا، والنشا، وحركي حتى يصبح الخليط متجانس. ثم أضيفي على الحليب على دفعتين مع الاستمرار بالتحريك.

6. ضعي الكريمة فوق عجينة التارت، وزيني بقطع الفراولة، وأضيفي مزيج جيلي الفراولة بحسب الرغبة.

تارت الفراولة

فوائد الفراولة

1. زيادة قوة الجهاز المناعي

تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من فيتامين ج، وهذا الفيتامين قادر على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، كما أنه يعمل على جعل الجهاز الهضمي يمتص الحديد بشكل أفضل، وهذا يحد من الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد.

2. دعم عمل الجهاز الهضمي

الفوسفور المتواجد في الفراولة يُساهم في تحسين عملية الهضم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة.

3. المساهمة في الحد من الإصابة بالسرطان

الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، ومن هذا المنطلق قد يكون للفراولة دور في الحد من الإصابة بمرض السرطان.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

5. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا