ندى الكامل طليقة الفيشاوي تستعرض جسدها بمايوه مثير يستفز الجمهور: "شو هيدا يا عايدة"

أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "كل صيف له حكاية".

ندى الكامل تستعرض قوامها بملابس مكشوفة:

تألقت ندى الكامل بإطلالة مثيرة، إذْ ارتدت فستانًا مكشوف الظهر والصدر والأكمام، أشبه بالمايوه البكيني، باللون البيبي بلو ومصمم من قماش الستان اللامع، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، وعكس جرأة التاتو المرسوم على ظهرها.

ندى الكامل

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل تصفيفة شعر مميزة، إذْ قامت بترك خصلاته الويفي اللامعة تتدلى على ظهرها بشكل لافت وغير مرتب، كما وضعت مكياجًا صاخبًا، يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الأحمر، وارتدت نظارة باللون الأسود، مما عكس جمال ملامحها.

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل تحرج متابعة انتقدت ملابسها الجريئة: "هنزل المتر في المتر لوحدي"

على صعيد آخر، أثارت ندى الكامل ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بعد ردها الصادم على متابعة وجهت لها سؤالًا محرجًا، انتقدت خلاله ملابسها المكشوفة وتعمدها دائمًا إثارة الجدل بجرأتها وإبراز مفاتنها بإطلالات مثيرة، وذلك عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خرجت ندى الكامل عن صمتها ردًّا على سؤال أحد المتابعين: "مش بتحسي إنك بتبيني جسمك بزيادة؟ مش بتخافي من الحساب أو تكوني بتاخدي ذنب عن كل حد يشوف صورك كدة؟ وآسفة حقك عليا"، وقالت: "يعني ايه مبخفش من الحساب؟؟ ويعني ايه مش خايفه آخد ذنب؟ .. ما طبيعي كلنا خايفين من الحساب ومش عاوزين ناخد ذنب!"

ندى الكامل

أضافت "الكامل" : "بتفصليني عن بقيت البشر ليه؟؟ كلنا عندنا النفس اللوامة أو معظمنا وأظن ده أحسن بكتير من النفس الأمارة بالسوء .. ركزي في نفسك عشان ترتاحى ومتبقيش تبصي لو مضايقاكي".

اختتمت ندى الكامل طليقة الفيشاوي رسالتها: "أنا لوحدي جيت ولوحدي عشت وبرضه هنزل المتر في المتر لوحدي .. ساعتها أنا اللي هكون ملزومة أرد عالسؤال ده وقتها .. لكن مش ملزمة أرد عليه حاليًا .. إنك لا تهدي من أحببت".