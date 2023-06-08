حلا شيحة تخرج عن صمتها بعد قرار أشرف زكي حول رجوعها التمثيل: "لم أقصد الإساءة"

احتلت الفنانة حلا شيحة حديث الجمهور خلال الساعات الماضية عقب أنباء عودتها للتمثيل مجددًا بعد أن كانت قررت الابتعاد عن الوسط الفني بعد زواجها من الداعية معز مسعود، وجاء ذلك بعد تصريحات نقيب الممثلين د. أشرف زكي عن موقف النقابة والفنانين من عودتها، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المُذاع عبر قناة cbc الفضائية.

أشرف زكي يحسم قرار رجوع حلا شيحة التمثيل مجددًا:

أكد أشرف زكي أنه ليس صاحب القرار الوحيد في عودة حلا شيحة للتمثيل، فيجب في البداية أن يأخذ رأي الأسرة الفنية بأكملها قبل مجلس إدارة النقابة، مضيفًا: "أنا هعمل كده، لأن اللي حصل منها مسَّ الأسرة الفنية كلها، رغم إني عارف الإجابة من دلوقتي، وإن الأسرة الفنية متسامحة وبيقولوا بنتنا".

أشرف زكي وحلا شيحة

في السياق ذاته، كشف د. أشرف زكي عن كواليس مكالمته مع الفنان حلا شيحة، ورغبتها في العودة إلى التمثيل مجددًا، إذْ قال: "حلا تواصلت معي منذ فترة، وقالت لي إنها راجعة مصر قريب، تريد مقابلتي، وأنا قلت لها لما ترجعي هنتكلم".

حلا شيحة توجه رسالة شكر للنقيب أشرف زكي بعد تصريحاته: "شكرًا للبيت الكبير"

سرعان ما حرصت حلا شيحة على توجيه رسالة شكر لنقيب الفنانين د. أشرف زكي ردًا على تصريحاته الأخيرة بشأن عودتها للتمثيل مجددًا، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حلا شيحة عبر اسنتجرام

كتبت حلا شيحة: "شكرًا للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية وشكرًا دكتور اشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري و كل إنسان قبل أن يكون فنان".

أضافت حلا شيحة: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون و لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير و ازددت قوة و إصرارًا علي الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة، متشكرة علي كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمني لكل واحد فيهم النجاح دايمًا، وجمهورى الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي".

حلا شيحة

استكملت حلا شيحة رسالتها: "بعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي و لم اقصد أبدًا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس".

اختتمت حلا شيحة رسالتها: "أتمني من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أوتعلق حابة اقولهم كفاية ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا إنه إنسان، متشكرة".

حلا شيحة

حلا شيحة تتبرأ من تصريحاتها عن الفن: "عمري ما قلت كده"

فاجأت حلا شيحة جمهورها بنشر صورة من شخصية "نوسة" التي جسدتها في فيلم "اللمبي" الذي عُرض عام 2002، وسألت جمهورها عن رأيهم في تقديمها الجزء الثاني من شخصية نوسة، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة وهجوم حاد كونها أعلنت من قبل اعتزالها الفن لأنه حرام.

نشرت حلا شيحة صورة "نوسة" في فيلم "اللمبي" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "إيه رأيكو أعمل نوسة جزء تاني؟!.. نوسة نسيت الشنداويتش .. نوسة .. اللمبي .. خلاص خلاص"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها فكانت أبرزها: "مش قلتي اعتزلتي التمثيل؟"، كما علقت متابعة أخرى: "مش اعتزلتي والفن حرام"، لترد قائلة: "لا عمري ما قلت كده".

حلا شيحة

الجمهور يهاجم حلا شيحة بعد تلميحها للرجوع للتمثيل: "متخليش حياتك مبنية على رغبات رجل"

كما علق آخرون ما بين القبول والرفض، وكانت أبرز تعليقاتهم: "اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.. يارب يارب.. انتي لسه قلبك كان وجعك على مصطفى درويش إمبارح، سبحان الله جرحكم بتلم بسرعة جدًّا.. اعملي اللي يريحك.. ارجعي للتمثيل بس متستعجليش في اتخاذ القرارات ومتخليش حياتك مبنية على رغبات رجل".

حلا شيحة ومعز مسعود

أشرف زكي يحسم جدل رجوع حلا شيحة للتمثيل: "ليست عضوة في نقابة الممثلين"

بدوره، علَّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أنباء عودة حلا شيحة للتمثيل، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معه حتى الآن بشأن عودتها، وسيتم اتخاذ قرار رجوعها من عدمه حال تواصلها معه وليس الآن.