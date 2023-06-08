الأمين العام للكوميسا: السيسي قدم توجيهات مهمة لمنطقة التجارة الحرة

وجهت تشيلسي مبوندو كابويبوي، الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وشعب مصر على دعمه للكوميسا على مدار 19 شهرًا الماضية، قائلة إنّه في أثناء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكنت الكوميسا من تعزيز تعاونها فيما يتعلق بتيسر النقل وتنقل الأفراد والدعم الاقتصادي.

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يوجد خطة استراتيجية للكوميسا متوسطة المدى في الفترة من 2021 حتى 2025

وقالت "كابويبوي" على هامش مشاركه بلادها في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك خطة استراتيجية للكوميسا متوسطة المدى في الفترة من 2021 حتى 2025، والتي أطلقها لتحقيق النمو المستمر لمؤسسات الكوميسا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي عمل على تحقيق ذلك خلال فترة قيادته، فضلا عن تقديمه للكثير من التوجيهات لمنطقة التجارة الحرة.

الالتزام بالتكامل الاقتصادي وأجندة الكوميسا أمر مقدر

وأكدت الالتزام بالتكامل الاقتصادي وأجندة الكوميسا أمر مقدر، والتطلع إلى العمل تحت توجيهات رؤساء مصر وزامبيا وبروندي؛ لنقل السوق الحرة الإفريقية إلى آفاق أكبر لتحسين عملهم، موجهة التحية لرئيس زامبيا وحكومته وشعبه لانتخابه رئيسا للكوميسا.

انتخاب رئيس زامبيا لرئاسة الكوميسا تعد شهادة ثقة نقدرها لزامبيا

وأشارت إلى أنّ انتخاب رئيس زامبيا لرئاسة الكوميسا تعد شهادة ثقة التي نقدرها لزامبيا ودعهما لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي، متابعة بأنه تمّ انتخاب رئيس زامبيا يعد إداركا واستعداد لدعم والمساهمة في مبادئ وأهداف الكوميسا والتعاون الإفريقي، لافتة إلى أن استصضافة القمة الـ22 للكوميسا تؤكد التزام حكومة زامبيا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنقطة فضلا عن تحسين ستوى معيشة الشعوب.

حكومة مدغشقر وشعبها ورئيسها كانوا دائما داعمين وملتزمون بالبرامج والأنشطة المرتبطة بالكوميسا

وتابعت بأن حكومة مدغشقر وشعبها ورئيسها كانوا دائما داعمين وملتزمون بالبرامج والأنشطة المرتبطة بالكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، لذلك أشكر رئيس مدغشقر، مؤكدة أنّ الكوميسا تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التكامل الإقليمي من خلال مؤسساتها المختلفة، وهذا تحقق بدعم الأطراف المختلفة والجهات القارية فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية.