السيسي: مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة، مؤكدًا أن كل يوم يضيع على أي دولة دون العمل من أجل التنمية يكون له تأثير كبير على حياة الشعب.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية إذا توافرت الإدارة المشتركة .

وقال إن القمة الحالية لتجمع الكوميسا الاقتصادي الـ22 تأتي تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة»، موجّها خالص التقدير للرئيس الزامبي، على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر غير مستغرب على شعب زامبيا المضياف.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لفريق عمل أمانة الكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات الاجتماع الحالي، التي نقلتها قناة إكسترا نيوز، متابعا: «كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي».

وتابع: «وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، وتعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا».

سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة الكوميسا الـ 22، إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيتشيليما".

وقال “السيسي” خلال كلمته بقمة كوميسا الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، أن الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا ودولنا.

أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات

وتابع: "أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا .. وكل يوم واحد بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".

سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة

وأواصل حديثه، قائلًا: "علشان كده هتجد إن سياستنا في مصر بتواضع شديد بتعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار، والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل، لأن التجربة اللى احنا شوفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كتير من الجانب الآخر، وهو الصراعات والاقتتال والحروب وغيره".

يذكر أن مصر تلعب دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وتستضيف زامبيا، قمة السوق المشتركة الـ 22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".



جاء ذلك خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا».

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