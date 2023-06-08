ماريتا الحلاني تخرج عن صمتها بعد انتقاد زواجها برجل مسيحي| سر عقد قرانها خارج لبنان (خاص)

أثارت ماريتا الحلاني موجة جدل واسعة خلال الساعات الماضية بعد احتفالها بزفافها على كميل أبي خليل، بعقد زواج مدني نظرًا لإختلاف ديانتهما، فالعروس مسلمة الديانة، والعريس يعتنق الديانة المسيحية، الأمر الذي جعلها تعقد قرانها قبل أسبوع من حفل الزفاف في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات بحضور أهل العروسين فقط.

ماريتا الحلاني ترد على انتقادات الجمهور حول زواجها برجل من غير ديانتها: دي تربية أهلي

وسرعان ما خرجت ماريتا الحلاني عن صمتها لترد على انتقادات الجمهور حول زواجها برجل من غير ديانتها، وقالت: "نصيبنا كده .. بحس إن كل واحد عنده الحرية إن هو يقرر، دي مش حاجة مفروضة على حد على حسب إنت بيناسبك إيه أكتر وبتختار، زواج مختلط .. دي تربية أهلي اتربينا إنه نتقبل كل الناس".

ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل

وأضافت ماريتا الحلاني: "بنحتفل بكل الأعياد والعذرا للكل، للإسلام والمسيحية كل الناس بتحبها أصلا.. بروح وبزور أماكن كتير وبشوف الإسلام كمان".

عاصي الحلاني وابنته ماريتا

سر زواج ماريتا الحلاني بعقد زواج مدني خارج لبنان

وفي السياق ذاته، علمت بوابة "الوفد" الإلكترونية من مصادر مقربة من ماريتا الحلاني، أنها اضطرت للزواج مدنيًا، خارج لبنان، لأن لبنان لا يوجد بها زواج مدني، ويرجع سبب تأجيلها إعلان عقد قرانها، إلى رغبتها أولًا في إتمام كافة إجراءات الزواج، لحين وصول الأوراق الرسمية، وإنهاء كافة التجهيزات، بالإضافة إلى رغبة العروسين في أن تُقام ليلة الحنة، في جو أسري دافيء بحضور العائلة فقط.

ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل

ماريتا الحلاني عروس الحلانية تُبهر العالم بفستان زفاف ملكي بتوقيع إيلي صعب

واحتفلت ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، أمس الأربعاء، بزفافها على كميل أبي خليل "رئيس إدارة الإنتاج في منصة أنغامي"، في مزرعة والدها في بلدة الحلانية بمنطقة البقاع، بحضور أهل العروسين.

وخطفت ماريتا الحلاني الأنظار بإطلالتها الملكية في حفل الزفاف، حيث تألقت بفستان زفاف ملكي ناعم باللون الأبيض كأميرات ديزني، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، ضمن مجموعته لأزياء العرائس لخريف 2023، فهو ينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، وكعادته حرص على إضفاء لمساته الفاتنة للفستان من خلال تطريزه بأوراق شجر ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى طرحة الزفاف التي منحت الإطلالة رونق ملكي مميز؛ ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

ماريتا الحلاني

وحرص المطرب عاصي الحلاني وزوجته كوليت، ونجله الولبد، على المشاركة بالغناء للعروسين، إذ بدأ عاصي بإهداء أغنية خاصة إلى ابنته ماريتا، قبل أن يقوم نجله بتقديم أغنية أعدها خصيصا للعروسين، أما والدتها كوليت قدمت أغنية "لولا الملامة".

عاصي الحلاني يحتفل بعقد قرن ابنته ماريتا على كميل أبي خليل في جو أسري دافئ

وكان المطرب عاصي الحلاني، قد احتفل بعقد قران ابنته ماريتا الحلاني، على كميل أبى خليل، في جو أسري دافئ بحضور العائلة والأصدقاء، يوم 1 يونيو 2023، في أبو ظبي بدولة الإمارات، ووثقت العروس عقد الزواج المدني بمشاركة متابعيها بمجموعة من صور وفيديوهات الإحتفال عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت: "زواج سعيد".

عاصي الحلاني وابنته ماريتا

وظهرت ماريتا الحلاني مع زوجها كميل أبي خليل، خلال الفيديو وهما يتبادلان عهود الزواج، وأطلت العروس بفستان وقبعة بيضاء، إضافة إلى باقة ورود بيضاء كانت تحملها برفق، وهي تردد كلام القاضية التي أتمت عقد الزواج، حيث قالت: "وأعدك بأن أحبك وأهتم بك وأحترمك طوال حياتي"، وسط بكاء شقيقتها دانا وتأثر الحضور.