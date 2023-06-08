اصنعي طبق فيتامينات وحضري سلطة الكوسا المشوية بالجبن

تعد السلطات من الأطباق الجانبية التي لا يستغنى عنها أحد خاصة في العزومات، حيث تضيف نكهة لباقي الأطباق بالإضافة لمحتوياتها الغنية بالفيتامينات والمعادن التي قد لا تتوافر في الطبق الرئيسي نفسه، خاصًة إذا كان من محتوياتها " الكوسا "، حيث تتميز بعناصرها الغذائية الهامة للجسم وتحميه من العديد من الأمراض، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة الكوسا المشوية بالجبن.

سلطة الكوسا المشوية

طريقة عمل سلطة الكوسا المشوية بالجبن

المقادير

- الكوسا : 4 حبات (صغيرة الحجم، مقطعة لدوائر)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح خشن : رشة

- الخبز : 4 أرغفة

- حمص : ثلث كوب

- جبن (النوع المفضل لديك): ربع كوب (مفتت)

- الجرجير : 2 كوب

- لوز : ربع كوب (مفروم)

- الليمون : 1 حبة (للتقديم)

طريقة التحضير

حضري الفرن على درجة حرارة 200، وضعي الكوسا على صينية، ورشي زيت الزيتون ثم ملعقة صغيرة من الملح.

اخلطيهم جيداً ومدديهم بطبقة واحدة.

حمصيهم بالفرن حتى يحمروا ويصبحوا طريين لنحو 30 دقيقة، ويمكنك تحريكهم في منتصف الوقت.

سخني الخبز على الشواية حتى يتحمص بشكل جيد لكن يبقى طرياً.

مددي ملعقة كبيرة من الحمص فوق كل رغيف خبز ثم ملعقة كبيرة من الجبنة المفتتة، والجرجير وربع كمية الكوسا المحمصة وملعقة كبيرة من اللوز.

يمكنك تقديمها مع مثلثات الليمون.

سلطة الكوسا المشوية

فوائد الكوسا المذهلة

تحسن عملية الهضم

تعد واحدة من اهم العناصر الاساسية لصحة الإنسان فالألياف الغذائية الموجودة في الكوسا يمكن أن تضمن الحركة الصحيحة للمواد الغذائية عن طريق الجهاز الهضمي والأمعاء وتضمن القضاء على مشاكل مثل الإمساك، الانتفاخ والغازات الزائدة، ومشاكل الجهاز الهضمي الاخرى الأكثر خطورة.

الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسة وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.

نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسة، فإن هذا يجعل الكوسة غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.

مفيدة للحوامل بشكل خاص

نظرًا لمحتوى الكوسة العالي من حمض الفوليك، فإن الكوسة تعتبر مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسة بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم إتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسة في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري.