وفري في الميزانية وحضري لازانيا الكوسة السهلة

تعد الكوسة واحدة من الخضراوات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم، كما ينصح خبراء التغذية والأطباء بضرورة تجميدها بفصل الشتاء، لكونها لا تفقد خصائصها الجيدة، وهناك العديد من الفوائد للكوسة، لذا تفضل الأمهات تحضير العديد من الأصناف بواسطتها لتقدم وجبة غذائية مفيدة لأفراد أسرتها.

ومن أبرز فوائد تناول الكوسة نعرضها لكِ في السطور التالية:-

- الحفاظ على صحة العيون:

تحتوي الكوسة وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية مهمة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.

نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسة، فإن هذا يجعل الكوسة غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.

- مفيدة لصحة قلبك:

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسة المقطع على ما يقارب 295 ملليجرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، كما يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ إنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذين يعملان على رفع ضغط الدم، كذلك وجد أن زيادة الجرعة التي تحصل عليها من البوتاسيوم يوميًا قد تساعد بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وتعد الكوسة غنية بفيتامين ج الذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والذي يساعد على خفض ضغط الدم وحماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد، إذ يحتوي كوب واحد من الكوسة المقطعة على 20 ملليجرام من الحصة الموصى بها يوميًا من فيتامين ج.

نقدم لكٍ طريقة تحضير لازانيا الكوسا السهلة بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صلصة البشاميل :

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

حليب : 4 اكواب

ملح : 2 ملعقة صغيرة

دقيق : 5 ملاعق كبيرة

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- الكوسا : 4 حبات (كبيرة الحجم)

- زيت الذرة : ربع كوب

- لحم مفروم : 750 غرام

- الماء : نصف كوب

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- بهار اللحم : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 3 حبات (مفرومة)

طريقة التحضير

حمّي الفرن لحرارة 180 درجة مئوية.

في قدر على النار ضعي الزيت، ثم أضيفي اللحم، وإقلي إلى أن يجف تماماً.

أضيفي البصل، والأوريغانو، وبهار اللحم، والملح، والفلفل الأسود، ومعجون الطماطم، والطماطم المفرومة، والماء، قلبي اللحم جيداً لتختلط المكونات.

اتركي اللحم على نار هادئة لبضع دقائق ليتسبك.

قطعي الكوسا إلى شرائح.

سخني مقلاة الشوي، ورشي عليها بعض الزيت، ثم ضعي عليها شرائح الكوسا لبضع دقائق واتركيها جانباً.

لتحضير البشاميل: في قدر ضعي الزبدة والدقيق وباستعمال مضرب يدوي قلبي ليذوب، ثم أضيفي الحليب واستمري إلى أن يتشكل الخليط بالقوام السميك.

في طبق الفرن ضعي شرائح من الكوسا ثم كمية من خليط الصلصة ثم صوص البشاميل ورشة من الجبن.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية، ووزعي على آخر طبقة بشاميل على الوجه جبن الموزاريلا.

أدخلي الطبق للفرن لحوالي 30 دقيقة لينضج ويتحمر السطح ثم يقدم.