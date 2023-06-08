ليفربول يتعاقد مع الأرجنتيني"ماك أليستير" واللاعب منبهر بمحطته الجديدة

أعلن ليفربول تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير، الفائز بكأس العالم بعقد طويل الأجل قادما من برايتون أند هوف ألبيون اليوم الخميس، إذ يتطلع النادي لإعادة البناء بعد موسم صعب.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة وأعلنت وسائل إعلام بريطانية أن انتقال اللاعب الأرجنتيني كلف ليفربول 55 مليون جنيه إسترليني (68.51 مليون دولار).

وقال ماك أليستير (24 عاما) في بيان: الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي.

أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد.