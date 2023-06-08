تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات علي أراضي الدولة بكفرالشيخ

ضمن "الموجة الـ21" وعلى مساحة 25 فدان

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات بمركز الرياض على مساحة 25 فدان، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

شدد "نورالدين" على أهمية التنسيق بين المراكز وكل الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض برئاسة أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 13 قرار إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة" هيئة الثروة السمكية" والأراضي الزراعية، جاءت تلك الحملات تحت إشراف وحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالة لرصد كافة التعديات في مهدها والالتزام بالجدول الزمني بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة تعديات علي أراضي الدولة

إزالة تعديات علي أراضي الدولة