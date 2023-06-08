رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية خلال شهر مايو الماضى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار شن الحملات المكثفة، لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة، للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

وجه محافظ الشرقية، برفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة، بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أنه خلال شهر مايو الماضى قامت وحدة التدخل السريع برفع 18900 طن قمامة من مراكز الزقازيق ومنيا القمح والحسينية وبلبيس وابوحماد وحيى أول وثانى الزقازيق بواقع (945) نقلة خلال (25) يوم عمل خلال شهر مايو الماضى.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.

ودعا المحافظ لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.