انفنيتي نستنسخ تجربة مطورى العقارفى أوروبا للسوق المصرى

أعلنت شركة انفنيتي دايمنشنز العقارية عن إجرائها دراسات سوقية وأبحاثا، لنقل تجربة المطورين العقاريين بالسوق الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية إلى السوق العقاري المصري، حيث تخطط الشركة لنشر هذه الدراسات لمساعدة الشركات في اكتساب خبرات جديدة ومواجهة التحديات الراهنة.

قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة انفنيتي دايمنشنز العقارية، إن الشركة ستقوم بإعداد الدراسات الخاصة بآليات التسويق في الدول الأوروبية ونقل التجارب الخاصة بالأسواق الأوروبية، خاصة أنها واجهت تحديات اقتصادية عالمية جعلتها تتأثر أكثر من تأثر الشركات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الدراسات ستفيد في التعرف على جهود الشركات العالمية الضخمة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن الشركة ستقوم بوضع دراسات حول آليات تقليل المخاطر، في ظل عدم استقرار معدلات التضخم وتغير أسعار صرف العملات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى وضع أنظمة سداد مرنة كليا مختلفة عن أسواق الشرق الأوسط، وهو ما سيوفر للعميل طرق دفع جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وتابع أن الشركة ستركز على آليات تطوير ورفع كفاءة المشروعات القديمة بأقل التكاليف، وذلك للوصول لرضاء العملاء، مع تحقيق أقصى هامش ربح للشركات العقارية في ضوء الظروف الراهنة، لافتا إلى أهمية المرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة الأسواق في كل دول العالم.

وأشار إلى أن شركته تركز على تقديم حلول عقارية متكاملة، مع تقديم كافة السبل التسويقية للعقارات، فهي تعد أولى شركات إدارة المشروعات المتخصصة في تقديم تقييم مالي وتسويقي للمشروع بالسوق العقاري المصري، موضحا أن الشركة نجحت في تقديم خدماتها لعدد من الشركات العاملة بالسوق العقاري، كما تستهدف التوسع في تقديم مزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.