«كيو للتطوير» تعلن عن باكورة مشاريعها فى الساحل الشمالى

أعلنت شركة «كيو للتطوير العقارى» عن انطلاق أولى مشروعاتها بالساحل الشمالى بمنطقة سيدى عبدالرحمن، وذلك تحت إسم «كيو نورث» على مساحة ١٠٠ فدان فى بالكيلو ١٣٦ فى طريق الإسكندرية - مرسى مطروح.

واعتبر محمد فرج، عضو مجلس إدارة «كيو للتطوير العقارى» أن الشركة تستهدف تقديم منتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشدداً على قدرة الشركة على تحقيق هذا التحدى الذى يلبى تطلعات العملاء.

ورأى أن شركة كيو للتطوير ستكون حريصة على استخدام كافة العناصر الى تضمن لها تقديم أسعار تنافسية لمنتجات عالية الجودة كالتصميم وتنوع الخدمات، اضافة الى الاستفادة من الشركات الشقيقة والزميلة كشركات چميرا مصر للمقاولات وإيچى كابيتال، وكيو لإدارة الأصول وكيو للسياحة والاستثمار، وكيو أرت هاوس لتقديم المنتج العقارى المثالى.

وقال محمد فرج إن «كيو للتطوير العقارى» ستخاطب قطاعا واسعا من العملاء فى مصر والمنطقة، عبر تلبية قدراتهم المالية بعيداً عن المبالغة فى التسعير أو الوعود البراقة التى لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، مرتئياً أن الشكة قادرة على اكتشاف ملاءات مالية جديدة بتقديم منتحات بأسعار تنافسية وبجودة عالية المستوى.

وشدد على أن الشركة ستكون معنية بتقديم منتج عقارى متكامل بقيمة حقيقية ومضافة تعكس ما يتم دفعه ضمن مجتمع متناغم، لافتاً الى أن مشروع «كيو نورث» سيتضمن مولا تجاريا كبيرا ليستقطب الماركات العالمية والمحلية المميزة فى الساحل الشمالى على مساحة ٣٤،٦٥٠ متر مربع بواجهة ٧٠٠ متر على الطريق الرئيسى مباشرة وبساحة انتظار سعة ٥٠٠ سيارة، وفندقا على مساحة أربعة ونصف فدان بسعة ٢٤٠ غرفة وخدمات تتضمن حمام سباحة بمساحة ٦٠٠ متر.

وأوضح أن تصميم المشروع سيراعى ان تكون الكثافة السكانية قليلة، حيث من المخطط أن تكون ٨٠٪، من وحدات المشروع بارتفاع دورين فقط، على أن ترتفع الـ ٢٠٪، الباقية لثلاثة أدوار.