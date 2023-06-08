انطلاق النسخة الثانية لمبادرة « The Brokers League».. 23 يونيو الجارى

أعلنت شركة TBL انطلاق النسخة الثانية من مبادرة « The Brokers League»، وذلك يومي 23 و 24 يونيو الجاري، وبمشاركة نحو 15 ألف مسوق ومطور عقاري ومسئولين حكوميين.

قال محمد مصطفى، مؤسس المبادرة، إن نجاح الشركة في تنظيم النسخة الأولى وإشادة جميع الحاضرين لها، دفع الشركة لاطلاق النسخة الثانية والتي سيتم تنظيمها على مدار يومين لاستيعاب العدد الكبير المتوقع حضوره، وكذلك لتتضمن محتوى تعليميا أكثر ثراء، لافتا إلى التركيز خلال هذه النسخة على تأهيل أكبر عدد من الحاضرين على التعامل مع التغيرات السوقية الراهنة.

وأضاف أنه سيتم التركيز على توصيف الوضع الراهن بكافة تفاصيله المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وكذلك طبيعة السوق العقاري وتأثرها بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك لمواكبة العاملين بالسوق للتغيرات المحيطة، مشيرا إلى أن هذه النسخة تشهد حضور عدد كبير من المسئولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين، وكذلك عدد من مسئولي شركات التسويق العقاري الضخمة العالمية والمحلية.