شركة «AE Media Production» تتعاون مع «ابنى للتطوير» فى 3 مشروعات متنوعة بمدينة سوهاج الجديدة

أعلنت شركة AE Media production - إيه إى للدعاية والإعلان، عن تعاونها بمشروعات جديدة تعد الأولى من نوعها بإقليم الصعيد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة ابنى للتطوير العقارى، مما سيحقق مزيدا من الانتشار والتنوع بالمشاريع التى تعمل بها AE Media production داخل جمهورية مصر العربية.

قال الدكتور عبدالرحمن عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة AE MEDIA PRODUCTION - إيه إى للدعاية والإعلان، إن التعاون مع شركة ابنى للتطوير العقارى ممتد منذ نحو 7 سنوات، نجحت الشركة خلال تلك الفترة فى تنفيذ أعمال متنوعة ومميزة فى مشروعات شركة ابنى داخل القاهرة وخارجها، لافتا إلى أن استمرار التعاون خلال هذه الفترة الطويلة يعكس تفهماً كاملاً لاحتياجات الشركة ومواكبة التطور الحالى مع الثقة فى أعمالها.

وأضاف أن التعاون الجديد يتضمن تنفيذ أفلام وإعلانات دعائية وإنتاج أفلام وثائقية فى 3 مشروعات جديدة تنفذها شركة ابنى للتطوير العقارى فى إقليم الصعيد، ويبدأ التعاون بمشروع جرينى أفينو بمدينة سوهاج الجديدة والذى يعد أول سمارت كمبوند بصعيد مصر، وتتولى شركة فودافون تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتكاملة للمدن الذكية بالمشروع.

كما تنفذ الشركة مشروع أزاليا بصعيد مصر، والذى يضم جزءاً تجارياً hub، وسيكون وجهة للعملاء الباحثين عن تجربة ترفيهية متميزة.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً كاملاً مع شركة ابنى للتطوير العقارى فى كافة مشروعاتها داخل القاهرة أيضاً، والتى تتنوع ما بين المشروعات السكنية والتجارية، وهو ما يضيف لسابقة الأعمال والخبرة التراكمية لشركته، كما أضاف أن التوجه إلى صعيد مصر يساهم فى خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

ونوه إلى أن العمل فى مشروع جديد بالصعيد يمكن الشركة من إظهار حجم التنمية العمرانية التى يتمتع بها صعيد مصر، وحجم المشروعات العقارية التى تقوم الشركات بتطويرها حالياً لتكون جزءاً من خطة الدولة لتنمية إقليم الصعيد، موضحًا أن العمل ضمن خطة الدولة للتنمية يعد جزءاً من مسئولية كافة الشركات فى كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الدعائية.

ولفت إلى أن AE Media production تشارك فى كافة تفاصيل المشروعات التى تعمل عليها والمنفذة بداية من الموقع ونشاط المشروع وتصميمه وتصويره والدعاية المقدمة لضمان نجاح المشروعات وإيصالها للعملاء بأفضل صورة، كما تقوم شركته بتنفيذ الأفلام الوثائقية لمشروعات الشركات، والتى تتواجد فى مواقع مختلفة بالمدن الجديدة.