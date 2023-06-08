سيف : نطالب وزارة الصحة باضافة المسمى الوظيفي " طبيب بيطري"

صرح الدكتور محمد سيف، الامين العام السابق للنقابة العامة للاطباء البيطريين و مقرر لجنة التشريعات و القضايا المهنية بأنه يستلزم ادخال تعديلات على الهيكل الاداري و الوظيفي لوزارة الصحة و المستشفيات التابعة لها لكي يتم اضافة المسمى الوظيفي " طبيب بيطري " ضمن باقي المسميات الوظيفية الاخرى

و اوضح انه بالرغم من وجود اكثر ٤٥٠ طبيب بيطري بالصحة يمارسون مهام متعددة سواء في مجال التحاليل او فحص الاغذية إلا انهم لا يعملون بمسمى طبيب بيطري و لكن فنيين

و في سياق متصل نوه سيف على انه يجب اقتصار فحص الاغذية ذات الاصل الحيواني و التي تقدم للمرضى و الاطقم الصحية بالمستشفيات على اطباء بيطريين متخصصين

و أثنى الدكتور محمد سيف على استجابة وزارة الصحة لما سبق ان طالب به بضم الاطباء البيطريين لمنظومة مكافحة العدوى بالصحة و يأمل في استكمال تلك الخطوة بادراج الاطباء البيطريين ضمن الاصدار الجديد للدليل القومي الخاص بمكافحة العدوى الذي يصدر كل عدة سنوات من وزارة الصحة و الذي يوضح تشكيل فريق عمل مكافحة العدوى بالمستشفيات