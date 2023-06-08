«UC» للتطوير العقارى تدشن أعمال الحفر لمشروع «إيست تاور» في العاصمة الإدارية

احتفلت شركة UC للتطوير العقارى على أرض العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية ببدء أعمال الحفر وإسناد أعمال الإشراف الهندسى على تنفيذ المشروع لمكتب ACE.

وفى بداية كلمته أعرب سامح عواد الرئيس التنفيذى للشركة عن سعادته بالوقوف على أرض العاصمة وتحديدا بمقر المشروع للإعلان عن بدء تنفيذ أهم وأبرز مشروعات شركة UC بمنطقة الأعمال المركزية «ايست تاور»، مشيدا بالجهود العظيمة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل عام من أجل النهوض بكافة المجالات الاقتصادية وبالقطاع العقارى بشكل خاص، وتحديدا فى ملف التنمية والنهضة العمرانية غير المسبوقة، والتى ساعدت فى زيادة معدلات الاستثمار ووفرت فرص عمل حقيقية وحققت مستهدفات الدولة فى زيادة الرقعة العمرانية، معربا عن تقديره للمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اهتمامه الدائم بتذليل كافة التحديات التى قد تعوق تنفيذ وتيسير عمل المشروعات على أرض العاصمة ومتابعته المستمرة لأداء وخطط العمل داخل مشروع العاصمة.

وأشار «عواد» إلى أن مشروع «إيست تاور» هو مشروع الشركة الثالث بالعاصمة وسط أربعة مشروعات بالعاصمة وهمى يونى تاور ١ ، ويونى تاور ٢ ، ومشروع سولى ريزيدنس السكنى بمنطقة ال R8، والذى طرحته الشركة مؤخرا ولاقى نجاحا وإقبالا من العملاء منذ طرحه، موضحا أن شركة UC حريصة طوال الوقت على اختيار شركائها من أكبر وأعراق الاستشاريين الهندسيين من أجل الإشراف على التصميم الخاص بالمبنى والحفاظ على تصميمه المعمارى الفريد وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى حصول الشركة على الموافقة المعمارية من شركة العاصمة الإدارية، كما تم أيضا الانتهاء من أعمال شركة Wend tech الأسترالية العالمية المتخصصة فى دراسة الرياح الخاصة بالمبنى، لافتا إلى أن «ايست تاور» من ناطحات السحاب فى منطقة الأعمال المركزية ومكون من ٤٥ دور متعدد الاستخدامات ما بين إدارى وتجارى وفندقى بارتفاع أكثر من ١٦٠ مترا وبواجهة على الشارع الرئيسى للنهر الأخضر بعرض ١٢٥ مترا ، والذى صمم وفقا لأعلى المعايير العالمية كأحد أطول الأبراج الإدارية والتجارية والفندقية التى تضاهى كبرى الأبراج فى العالم بالعاصمة الإدارية بإطلالة مباشرة للبرج الأيقونى، وأمام أطول سارى بالعالم أمام النهر الأخضر مباشرة وبموقع متميز على أربع واجهات على شوارع رئيسية.

وأشار «عواد» إلى أنه تمت مراجعة كافة التصميمات المعمارية بالبرج والاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة فى مصر والشرق الأوسط، وهو مكتب ACE (محرم باخوم) للإشراف على التنفيذ الهندسى معلنا بدء أعمال الحفر بتكلفة مبدئية تصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه، مؤكدا الاهتمام بالشق الهندسى وتنفيذه وفقا لأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى الاهتمام بخطة التشغيل والإدارة لضمان نجاح المشروع، ولذا قامت الشركة بالتعاقد مع شركة «ميادس» وائل شوكت و«نماء بى.اف.ام» لإدارة وتشغيل المراكز التجارية والإدارية كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة وتشغيل المراكز التجارية صاحبة الخبرات الكبرى فى استقطاب علامات تجارية عالمية فى عدد من المراكز التجارية القائمة بالفعل فى السوق المصرى لضمان أعلى جودة للتشغيل لتحقيق أعلى عوائد استثمارية على جميع وحدات المشروع.

وأعرب المهندس محمد كريم - مدير المشروعات بشركة محرم باخوم، فى كلمته عن سعادته بالتعاون مع شركة «UC»، مشيدا برؤية الشركة فى اختيار مواقع مشروعاتها واهتمامها بالتصميمات المعمارية المميزة واهتمامها بتنفيذ هذه المشروعات وفقا لأعلى المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الخبرات الهندسية والتقنية المتخصصة بما يحقق فى النهاية مشروعا متكاملا من حيث الجودة والتصميم.

وأشار وائل شوكت رئيس مجلس إدارة شركة ميادس لإدارة المراكز التجارية فى مصر، إلى أن تعاقد شركته مع شركة UC للتطوير العقارى لإدارة مشروع «إيست تاور» يضمن سرعة تشغيل الجزء التجارى بالمشروع بمجرد تشغيل التاور بأعلى كفاءة ممكنة، لافتا إلى أن هناك العديد من العلامات التجارية العالمية التى تسعى للتواجد فى المشروع نظرا للتخطيط الجيد للشركة من حيث مكان المشروع وتصميمه والخبرات الهندسية والفنية والإدارية التى تم التعاقد معها لإدارة المشروع مما يؤدى إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح والحفاظ على الاستثمارات.

وأشار «شوكت» إلى أن ميادس المتخصصة فى الإدارة والتشغيل لديها ذراع إدارية كاملة، مسئولة عن الإدارة لكل ما هو تجارى، حيث تقوم بعمل تطوير للمراكز التجارية، وتقوم أيضا بتحديد الفئة المجتمعية المستهدفة من هذه المراكز، كما تحتوى على جزء كبير جدا من الإدارة المحترفة، تنحصر مهمتها فى تنظيم الأداء على أرض الواقع، حتى يستمتع العملاء بتواجدهم فى المركز التجارى، ولضمان توفير الراحة النفسية فى الخدمة المقدمة، كما تقوم الشركة أيضا بالتأكد من مستوى العمل والعمالة، وكيفية التعامل مع العملاء.