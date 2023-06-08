«أكام الراجحى» تتعاقد مع مجموعة IHG لإدارة وتشغيل فندق Voco بمشروع D.O.S.E فى الساحل الشمالي

بحضور وزيرى الصحة والسياحة والآثار

وقعت شركة اكام الراجحى للتطوير العقارى بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» إحدى الشركات الفندقية الرائدة فى العالم لإدارة الفندق الخاص. بمشروع Dose الذى يمثل باكورة اعمال شركة اكام الراجحى بالسوق المصرى بمنطقة رأس الحكمة بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واحمد عيسى وزير السياحة والاثار وزايد بن عبدالله الاسمرى الملحق التجارى بالسفارة السعودية، نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصرالعربية السفير أسامة بن أحمد النقلى، وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين، ويأتى هذا التعاقد ضمن حرص الشركة على اختيار أفضل العلامات التجارية المميزة فى مجال الفندقة فى العالم، لتلبية احتياجات عملائها وتوفير اعلى معايير الرفاهية والاستمتاع للوصول إلى هدف الشركة الأساسى فى توفير جودة حياة وسعادة داخل جميع مشروعاتها.

وأعرب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن سعادته بهذه الشراكة لدعمها الاستثمار فى مصر، مؤكدا أهمية وجود شركة الراجحى فى السوق المصرى باعتبارها أهم الكيانات الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن وزارة السياحة والآثار تهدف فى إطار خطتها الحالية للنهوض بقطاع السياحة، إلى دعم القطاع الخاص المحلى والعربى والأجنبى، وتمكينهم من المشاركة فى هذه النهضة عن طريق تقديم المزيد من التيسيرات المتعلقة بالترخيص والتنظيم.

وذكر أن مصر تشهد حاليا نموا كبيرا فى عدد الغرف الفندقية وفق الخطة الموضوعة لزيادة معدلات السياحة، حيث بلغ عدد السائحين فى شهر إبريل الماضى من العام الحالى ٢٠٢٣ مليونا و٣٥٠ ألف سائح، ويعتبر ذلك من أعلى المعدلات فى تاريخ السياحة المصرية، مضيفا أنه من المستهدف وصول عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون مفتاح بحلول عام ٢٠٢٨، وتحتاج مصر إلى زيادة عدد الشركات الكبيرة لسرعة إحداث نمو سريع فى هذه الصناعة.

ولفت إلى أن الخطوة القادمة للوزارة هى التأكد من استفادة القطاع الخاص من قانون الاتحاد والغرف السياحية الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تكوين مؤسسات مدنية، تستطيع تحويل الأفكار إلى دراسات تستخدم فى التأثير على صانع السياسة، للمساعدة فى تلافى الفجوات الموجودة فى هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق بيئة صالحة لتنظيم هذه الصناعة الهامة.

وقال المهندس عبدالوهاب صالح الراجحى، رئيس مجموعة الراجحى السعودية و الشريك المؤسس لشركة اكام الراجحى خلال كلمته، إن توقيع مثل هذا الاتفاق يتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالشركة فى تنفيذ مشروع متفرد ومختلف بمنطقة الساحل الشمالى وترك بصمة مؤثرة فى هذه المنطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بشكل عام والعلامة التجارية فوكو بوجه خاص لهما مكانة عالمية مرموقة صاحبة البصمة المميزة والراسخة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن خلال تواجدها فى عدة مواقع فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولذلك سيكون بمثابة خطوة قوية جدا كأول منتجع فندقى يحمل علامة «فوكو» على البحر الأبيض المتوسط، وسيساهم فى تلبية رغبات عملائنا فى أن يكون المكان كما وعدنا أفضل واجهة ترفيهية والأكثر تميزا فى مصر.

من ناحيته، أبدى عصام منصور- رئيس مجلس إدارة شركة أكام الراجحى سعادته بالشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، لتطوير منتجع فوكو الجديد بمشروع الشركة «Dose» بالساحل الشمالى الغربى بمنطقة رأس الحكمة المميزة والساحرة، باعتبارها أحد أهم المناطق الاستثمارية على خريطة مصر السياحية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، نظرا لجاذبية هذه المنطقة الساحرة التى تتمتع بثالث أفضل شاطئ على مستوى العالم، والتى اختارتها الشركة بعناية لاطلاق اول مشروعاتها وهو مشروع Dose بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدانا بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة فى هذه المنطقة الواعدة.