بيتا إيجيبت تحتفل بتسليم المرحلتين اﻷولى والثانية من «بيتا جرينز نيو كايرو» بمستقبل سيتى

علاء فكرى: أسرعنا بمعدلات التنفيذ وفاءً لعملائنا.. والتحوط أنقذنا من تقلبات السوق

أعلنت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية -الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى والمالكة لمحفظة متنوعة من المشروعات بغرب وشرق القاهرة- عن تسليم المرحلتين اﻷولى والثانية بمشروعها بيتا جرينز نيو كايرو بمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

ويعكس هذا الحدث مصداقية الشركة فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فى ظل ظروف صعبة يواجهها القطاع العقارى، وهو الأمر الذى يجسد السياسة التخفظية والتحوطية التى طالما حرصت شركة بيتا ايجيبت على تنفيذها.

وحظى احتفال شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية من داخل مقر مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو» فى مستقبل سيتى بتسليم المرحلتين الأولى والثانية بحضور لافت ومتميز لكبار مستثمرى العقار فى مصر، حيث حضر هذه الاحتفالية المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال اﻷعمال المصريين، والمهندس أشرف عرفة عضو شعبة ااستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أحمد الشناوى أمين صندوق مجلس العقار المصرى، والمهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة.

وأفاد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بأن الشركة ضخت استثمارات حتى اﻵن 2 مليار جنيه فى مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو»، مشيرا الى أنه تم اﻻنتهاء من تنفيذ 100 % من اﻷعمال اﻹنشائية للمرحلتين اﻷولى والثانية ويتم العمل حالياً فى تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، متوقعاً أن تتخطى استثمارات المشروع حاجز الـ 3 مليارات جنيه، وذلك مع تنفيذ المنطقة التجارية والخدمات نظراً للتغيرات اﻷخيرة فى أسعار مواد البناء.

وأوضح المهندس علاء فكرى، أن الشركة حصلت على المطابقة من هيئة المجتمعات العمرانية للوحدات الجارى تسليمها، مشددا على حرص الشركة على الانتهاء من الوحدات وتسليمها للعملاء فى التوقيتات المحددة وبمواصفات تفوق المتعاقد عليها، وذلك فى إطار استراتيجية «بيتا إيجيبت» التى انتهجتها على مدار 30 عاماً وحرصت خلالها على تقديم منتجات عقارية بأعلى مستوى من الجودة تراعى توفير الحياة المستدامة والسعيدة لعملائها.

وأضاف أن الشركة حرصت على اﻹسراع من معدﻻت تنفيذ مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو» واتباع سياسات تحوطية فى تسويق المشروع، وذلك لتفادى اﻻضطرابات والزيادات السعرية فى الخامات ومدخلات تنفيذ المشروعات، مشيراً الى حرص «بيتا إيجيبت» على الاستعانة بكبار المكاتب المتخصصة ﻹعداد دراسات سوقية عن احتياجات ومتطلبات العملاء واتجاهات السوق، وهو ما يمكنها دائما من تقديم منتج مميز يتناسب مع احتياجات العملاء واتباع سياسات تسويقية وسعرية مدروسة.

واعتبر أن التحوط كلمة السر فى نجاح المطور فى ضوء اﻷوضاع الحالية، لافتا الى أن الشركة أنهت تسويق 75 % من إجمالى المرحلتين اﻷولى والثانية، وحوالى 80% من المرحلة الثالثة.

وأوضح المهندس علاء فكرى أنه فى إطار حرص الشركة على تلبية جميع احتياجات العملاء، قامت بطرح وحدات المرحلتين اﻷولى والثالثة نصف تشطيب والمرحلة الثانية تشطيب كامل، لافتا الى تنوع مساحات الوحدات بالمشروع ومواكبتها لمتطلبات العملاء.

وأشار الى أن مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو » يمتد على مساحة 25 فداناً ، حيث يضم 672 وحدة سكنية باﻹضافة الى حى للفيلات الذى يشتمل على 62 فيلا، كما يضم منطقة تجارية وناديا رياضيا على مساحة 9000 متر، وكذلك ناديا اجتماعيا ومسجدا وحمام سباحة، موضحاً أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019.

ورأى أن مشروع «بيتا جرينز نيو كايرو» يحتل موقعا مميزا فى مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة والتى تتسم بموقع مثالى يتوسط القاهرة الجديدة وأكبر التجمعات العمرانية، وبالقرب من العاصمة اﻹدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع والاستفادة بمحاور طرق سريعة أهمها الطريق الدائرى اﻷوسطى وطرق السويس ومحور اﻷمل والدائرى الإقليمى.