ضبط 8 أطنان قمح ودقيق قبل بيعهم في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، حملات تموينية مكبرة على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، بمشاركة حاتم راضي، وحمدالله عبد العال ومحمد قورة المفتشين بالادارة، وقد تمكنت الحملات أثناء مرورها علي طريق “السلامون - أبوكبير” من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 5 ) طن و (960 ) كيلو جرام قادمة من كفر حمودة أرناؤوط، ومتجهة الي أبوكبير لتخزين حمولتها في أحد المخازن الخاصة لبيعها في وقت لاحق حسبما أفاد سائق السيارة ، وتحرير المحضر رقم 8479 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بشونة العواسجة علي ذمة المحضر.

التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن على ذمة المحضر

وتمكنت الحملات كذلك أثناء مرورها على طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء محملة بعدد ( 50 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % من إنتاج مطحن اﻷصيل، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها 2 طن ونصف ، مجمعة ومهربة لبيعها في أحد مطاحن القطاع الخاص بمنيا القمح التي تنتج الدقيق الحر استخراج 72 % حسبما أفاد سائق السيارة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8484 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن على ذمة المحضر، وتم تسليم السائق والسيارة الي مركز شرطة ههيا .