تحيي الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، حفلًا غنائيًا جديدًا في لبنان، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، والذي يضم عددًا كبيرًا من رموز الغناء العربي.

موعد حفل ماجدة الرومي في لبنان يونيو 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل داخل أحد الجامعات الكبرى في العاصمة اللبنانية بيروت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ماجدة الرومي في السعودية

كانت آخر الحفلات الغنائية التي أحيتها ماجدة الرومي، من خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى المقامة فعالياته في السعودية، وشهد حضور كامل العدد من جمهورها.

مهرجان الغناء بالفصحى 2022

يضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لا ينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالًا.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم جدة وعدد من الحفلات الغنائية ترفيهية أحدثها.