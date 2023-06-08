نصائح للحجاج المصريين للوقاية من الأمراض المعدية

مع الاستعداد لموسم الحج وسفر الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الصحة والسكان عن دليل إرشادى لطرق الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل مع الحالات المرضية المختلفة لحين الكشف فى عيادات البعثة الطبية المنتشرة فى أماكن إقامة الحجاج المصريين.

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وحذرت وزارة الصحة والسكان الحجاج من التعرض للتسمم الغذائى الذى قد يتعرض له البعض خلال أداء مناسك الحج، وتابعت: "الدليل الإرشادى يتضمن تعليمات يجب اتباعها للوقاية من التسمم الغذائى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الحجاج".

وأكدت أنه فى حال إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة، لا بد من استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتة إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

ويجب على أصحاب الأمراض المزمنة اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك فى متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

ولتجنب الإجهاد الحرارى، تنصح الوزارة الحجاج ارتداء الملابس البيضاء وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

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وتقدم وزارة الصحة التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمى للوزارة.

وتقوم البعثة الطبية المصرية للحج، بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة، وتعمل عيادات البعثة يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

وتستهدف البعثة الطبية توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.

وتنظم البعثة الطبية عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، وتتضمن الندوات كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدى والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.