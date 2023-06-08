إقبال كبير على شراء الأسماك بكفر الشيخ.. الكيلو بـ40 جنيهًا

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، غدًا بمدينتي دسوق وكفر الشيخ،" أمام منافذ المنطقة الشمالية بدسوق، بجوار كنيسة مار جرجس بدسوق"، و" أمام مسجد الخياط بكفر الشيخ".

وذلك من خلال سيارات المنطقة الشمالية العسكرية، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ50 جنيها.

إنتاج مزارع الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بأسعار مخفضة

جاء ذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية اللواء أركان حرب الحسيني فرحات، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا في بقية مراكز المحافظة.