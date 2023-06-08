برلمانية ترضع طفلها داخل المجلس (فيديو)

شهدت جلسة في البرلمان الإيطالي، سابقة "تاريخية"، تمثلت بإحضار النائبة جيلدا سبورتييلو لطفلها البالغ من العمر شهرين، وإرضاعه في المجلس، وفق سكاي نيوز عربية.

وصفق النواب لسبورتييلو التي حضرت الجلسة برفقة ابنها فريدريكو، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وإلى جانب إحضار فريدريكو معها إلى البرلمان، فقد قامت سبورتييلو بإرضاعه أيضًا، وهو ما يمثل سابقة في إيطاليا التي يشغل الرجال فيها ثلثي مقاعد مجلس النواب.

Italien, heute.

Gilda Sportiello ist die erste Abgeordnete, die mit einem Neugeborenen in die Abgeordnetenkammer erscheint und ihr Baby Federico stillt. Der Applaus der gesamten Versammlung war lang und intensiv. pic.twitter.com/ZFytixegus — TheMissRossi 🍋 (@TheMissRossi) June 7, 2023



وقالت سبورتييلو التي تنتمي إلى حركة "فايف ستار": "تتوقف الكثير من النساء عن إرضاع الأطفال في وقت مبكر، ليس باختيارهن، بل لأنهن مجبرات على العودة إلى العمل".

من جانبه قال جورجيو مولي، الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية: 'إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الأمر. أطيب التمنيات لفيديريكو بحياة طويلة سعيدة".

جدير بالذكر أن لجنة القواعد البرلمانية في إيطاليا، قد أعطت الضوء الأخضر في نوفمبر الماضي، للنائبات بدخول قاعة البرلمان برفقة أطفالهن، وإرضاعهن حتى بلوغهم عاما واحدا.