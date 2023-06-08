حقيقة اشتراك كييف في تفجير خطي أنابيب نورد ستريم

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي ضلوع لكييف بتفجير خطي أنابيب "نورد ستريم"، وذلك وسط تكهّنات متزايدة بوقوف بلاده خلف التفجيرات، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية إنه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر.

وأضاف: "لم أفعل شيئا من هذا القبيل. ما كنت لأفعل ذلك إطلاقا".

وأوضح زيلينسكي: "أعتقد أن جيشنا وأجهزتنا الاستخبارية لم تفعل شيئا من هذا القبيل"، مضيفا: "أرغب برؤية دليل".

وأكّد الرئيس الأوكراني أنه "لا علم لنا بالأمر إطلاقا".