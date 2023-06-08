أسباب حرص المشاهير على زيارة جزيرة بيوض في الغردقة

تعتبر جزيرة بيوض التى تقع بمنطقة الجونه شمال محافظة البحرالاحمر من الجزر الهادئة ولها مناظر طبيعية خلابة وجذابة، لذا اختارها اللاعب الدولى محمد صلاح نجم منتخب الفراعنه ونادى ليفربول الانجليزى ليستمتع بالعطلة الصيفية فيها.

ودائما يقضي اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، إجازته الصيفية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وكان قد نشر صور تجمعه بشقيقه قبل يومين، وهو أمام الشاطئ.

وتتميز جزيرة بيوض بانها جزيرة هادئةلا تصل إليها إلا اليخوت الخاصة وبها شعاب وصخور مرجانية تحجب حدوث أمواج ورمال شواطئها ناعمة ونظيفة وتتمتع بنسمات الهواء البارد خصوصا في الليل.

ويتم الوصول إليها عن طريق مارينا الجونه

وتقع على مساحة 5 كم، وعلى بعد دقائق من منتجع الجونة.

المياه بمنطقة شعاب بيوض منخفضة وحركة المياه هادئة وتشتهر بظهور عدد من الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف البحرية.

كما ان هناك خصوصية كبيرة بالمكان لذا يفضلها صلاح والمشاهير.

جدير بالذكر أن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى كان قد قضي فترة العزل الطبى أثناء إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من عامين بالجونة على جزيرة بيوض نهارا طول فترة إقامته بالجونة وكان يعود إلى مقر إقامته بفيلا خاصة مع غروب الشمس وذلك بناء على طلب صلاح.

حيث كان يقوم صلاح بصفة يومية برحلة بحرية من مارينا الجونه إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة.

وتعتبر هذه المرة هي الخامسة على التوالي التي يقضي فيها محمد صلاح إجازته الصيفية في هذه الجزيرة، حيث بدأت علاقته بمنطقة شعاب بيوض، عقب إصابته بفيروس كورونا منذ 3 أعوام أثناء تواجده بمصر حيث قضى فترة العزل الصحي بها، وذلك لما تتميز به المنطقة من خصوصية عالية وهدوء، لذلك يلجأ إليها معظم أصحاب اليخوت الخاصة

محمد صلاح

جزيرة بيوض



