نانسي عجرم تثير الجدل بفستان شفاف وظهور جريء والجمهور: كل ما نكبر نشلح أكتر

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قلوب الجمهور بأحدث جلسة تصوير لافتة خضعت لها، وكعادتها نشرت بعض الصور منها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نانسي عجرم تخطف قلوب الجمهور بفستان مثير ومكياج صاخب

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة مثيرة وناعمة، حيث ارتدت فستان جريء مصمم من الدانتيل الشفاف باللون الأسود، مكشوف الأكمام والظهر، قصير ويكشف عن ساقيها بالكامل، ومزين من الخلف بالتطريزات اللامعة، فيما انتعلت حذاءً أنيقًا ذا كعب عالِ بنفس اللون، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

نانسي عجرم

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم تصفيفة شعر مميزة حيث قامت بترك خصلاته الذهبية المموجة تتدلى على كتفيها بشكل لافت، كما وضعت مكياجاً صاخبًا، يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الأحمر الصارخ، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة كعادتها.

نانسي عجرم

الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب جرأتها

وسرعان ما انتقد الجمهور إطلالة نانسي عجرم، من خلال كتابة بعض التعليقات السلبية مهاجمين جرأتها في اختيار أزيائها على غير العادة، وكانت أبرز التعليقات: "كل ما نتقدم بالعمر نشلح اكتر .. ليش مغلبه حالك ولابسه؟".

نانسي عجرم تهنيء مصطفى الأغا بمناسبة عيد ميلاده

على صعيد آخر، حرصت نانسي عجرم على تهنئة الدكتور مصطفى الأغا بعيد ميلاده، من خلا تغريدة لطيفة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر"، وقالت :"بدي قلك بحبك كتير، وإن شاء الله البسمة ما تفارق وجك وتضل تعكس إيجابية لكل اللي بشوفك، عيد سعيد صديقي".

نانسي عجرم وغي مانوكيان على مسرح كازينو لبنان قريبًا

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في لبنان في كازينو لبنان يوم ٣ أغسطس ٢٠٢٣ المقبل، ومن المقرر أن يشاركها في الحفل الموسيقي غي مانوكيان.

نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً غنائيًا بالعاصمة العراقية بغداد يوم 22 أبريل الماضي، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المميزة التي يعشقها الجمهور.