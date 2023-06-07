محمد رمضان يحتفل بوصول Come Baby Come لـ 18 مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول أحدث أغانيه “Come Baby Come" إلى 18 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

محمد رمضان

وتعد أغنية Come Baby Come، هي الأغنية الدعائية لفيلم "هارلي"، للفنان محمد رمضان ومي عمر، الذي عرض بجميع دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك .

كلمات اغنية كم بيبي كم محمد رمضان من فيلم هارلي

" كم بيبي كم

شيلت اللعبة معايا الشفرة

انا ماعاشرش الناس الصفرا

الاعلى اجرا فالقارة

باسبوري مافاضلش فيه صفحة

أنا عايزة البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمرا

Come Baby Come

أكل الوزة ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل وساعتي بشبط

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا

Come Baby Come

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

من بدري عليكي قاطع

مابحبكيش لما تكدبي

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

عايزيك معاهم تبقي برو

بس معايا تبقي ليدي

يو يو يو الحفلة بتولع باربيكيو

يو يو يو نمبر وان مش نمبر تو

يو يو يو ما تشغلهاش علشان هتوه

يو يو يو اتصور جنبي الناس عرفوه

عبي كاريزما جوة الرچكن

كلها جايا تقول امبو يو يو يو

أنا عايزة البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمرا

Come Baby Come

أكل الوزة ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل وساعتي بشبط

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا

Come Baby Come ".



تفاصيل فيلم هارلي

"هارلي" تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد “ع الزيرو”، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض السينمائية.

شخصية محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم "حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

أبطال فيلم على الزيرو

يذكر أن فيلم على الزيرو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.