أسواق الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل طفيف

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً بشكل طفيف خلال جلسة، اليوم الأربعاء، بعد أن حقق مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له في عام 2023 عند إغلاق الأسواق خلال جلسة الأمس.

الأسهم الأمريكية

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بواقع 43 نقطة أو بنسبة 0.1%، بحسب الاسواق العربية.

و ارتفع مؤشر فى الأسهم الأمريكية S&P 500 فى الأسهم الأمريكية بنسبة 0.2% وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%.

قاد قطاعا خدمات الطاقة والاتصالات صعود مؤشر S&P 500، فى الأسهم الأمريكية حيث ارتفع بنسبة 0.8% و1% على التوالي.

واستمر العجز التجاري الأميركي في الزيادة خلال أبريل، لكنه جاء أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يؤدي العجز إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.24%، خلال جلسة الأمس، ليصل لأعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، خلال الجلسة نفسها، بنسبة 0.36% ليغلق عند أعلى إغلاق له في عام 2023. مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بمقدار 10.42 نقطة أو 0.03% في الجلسة الماضي بضغط من أسهم قطاع الصحة "Merck" و"UnitedHealth".

المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية يسجل أكبر انخفاض في 12 أسبوعًا

الأسهم اليابانية

سجل المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر انخفاض في 12 أسبوعًا خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ آثر المستثمرون الحذر بعد سلسة ارتفاعات.

وهبط المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.82% ليصل إلى مستوى 31913.74 نقطة وسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 مارس ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وارتفع المؤشر 0.6 % في التعاملات المبكرة ليقتفي أثر الارتفاع في "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو 1990 في الجلسة السابقة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة انخفاض تعادل نحو 1.34% ليصل إلى مستوى 2206.30 نقطة، بحسب الأسواق العربية.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الانخفاضات على المؤشر نيكاي وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست فى الأسهم اليابانية بنسبة 4.18 و3.79 % على الترتيب.

وهبط سهم صناعات دايكن لحلول تكييف الهواء فى الأسهم اليابانية بنسبة4.40 % وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.13 %.

أما سهم شارب كورب فخالف الاتجاه السائد فى الأسهم اليابانية فقد قفز بنحو 3.20 %، كما زاد سهم سوزوكي موتور 1.76 %.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 26 سهما وتراجع 197، فيما ظل سهمان دون تغيير.

الأسهم الأوروبية تتراجع إثر تكبد أسهم شركات السلع الفاخرة

الأسهم الأوروبية

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إثر تكبد أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين خسائر، فيما ارتفعت الأسهم الإسبانية بعد أن أعلنت شركة "إنديتكس" المالكة لـ"زارا" نتائج فصلية قوية،

وهبط مؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.2%، بينما صعد المؤشر الإسباني بنسبة زيادة تعادل نحو 0.6%.

وارتفع سهم "إنديتكس" فى الأسهم الأوروبية بما يقارب 4% بعد أن قالت إن مبيعات مجموعتها لربيع وصيف خلال هذا العام قفزت بنسبة 16% على مدى الشهر الماضي.

وقفز مؤشر أسهم شركات التجزئة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 2.2% مما قاد المكاسب في القطاعات الفرعية بينما تراجع قطاع التعدين 0.7%.

وتراجع سهم "LVMH" فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% وهي شركة السلع الفاخرة الأكثر انكشافا على الصين والأكبر من حيث القيمة السوقية في أوروبا.