محافظ الإسماعيلية: توريد 82.7% من القمح المستهدف

أعلن شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من يونيو الجاري، بلغت ٣١٦٧١.٢٤طن من القمح المحلي، والتي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بصوامع الحسينية، صوامع الصالحية، صوامع أبو حماد.



ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٣ ألفًا و٢٧ فدانًا و١٣ قيراطًا، منهم ٥٨٢ فدانًا و ٢١ قيراطًا مساحات قزمية من واحد قيراط وحتى ٦ قراريط تعتبر للاستهلاك المنزلي و لم يتم توريدها بالإضافة إلى مساحة ٤٧٠٠ فدان متأثرة بالملوحة بمستهدف توريد ٦ أردب للفدان بمعدل (٤٢٣٠ طنًا و ٣٠٠ كجم) وبذلك تكون المساحة المتبقية ( ٢٧٧٤٤ فدانًا و ١٢ قيراطا) تعطي إنتاجية ٨ أردب للفدان بمعدل (٣٣٢٩٣طنًا و ٤٠٠ كجم).

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم ٢٠٢٣ الحالي يتم متابعته محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

ولفت مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أنه تم ضبط٢٨.٩٩٥ طنا قبل التصرف فيهم و تم تحرير ٣ محاضر و توريد الكمية المضبوطة للصوامع بالمحافظة.

وأكد بشارة، ضرورة استمرار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٣، ليصبح سعر توريد الإردب ١٥٠٠ جنيه بدلًا من سعر ١٢٥٠ جنيهًا وقد لقى هذا القرار رضاء مزارعي القمح بالإسماعيلية.