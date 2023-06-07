ضبط 8.5 طن قمح ودقيق بغرض الإتجار في السوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا، بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق السلامون أبوكبير، من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها 5 طن و 960 كيلو جرام قادمة من كفر حمودة أرناؤوط ومتجها إلى أبو كبير لتخزين حمولتها في أحد المخازن الخاصة لبيعها في وقت لاحق حسبما أفاد سائق السيارة.

وتم تحرير المحضر رقم 8479 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات بشونة العواسجة علي ذمة المحضر.

وتمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها على طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء محملة بعدد 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % من إنتاج مطحن اﻷصيل زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها 2 طن ونصف ، مجمعة ومهربة لبيعها في أحد مطاحن القطاع الخاص بمنيا القمح التي تنتج الدقيق الحر إستخراج 72 % حسبما أفاد سائق السيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8484 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بأحد المخازن علي ذمة المحضر، وتم تسليم السائق والسيارة الى مركز شرطة ههيا .