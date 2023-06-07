رئيس مدينة سفاجا ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء يرافقه المهندس حسني منصور وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية التي ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر بالمدينة.

وحرصا على متابعة مشروع إنشاء وحدة مرور مدينة سفاجا الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع مرور البحر الأحمر في إطار جهود تطوير وتحسين البنية التحتية لمحافظة البحر الأحمر الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل السكان والزوار في المدينة.

ووجه رئيس المدينة، المهندسين المشرفين وجميع القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد لذلك.

وتفقد شعبان، أعمال الرصف وإنشاء الطرق وفتح خطوط التنظيم في منطقة الإسكان الشرقي، مؤكداً أن جميع المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المؤسسات لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين.

وكان ترأس اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، قد ترأس حملة لإزالة التعديات على أعمال تطوير خطوط التنظيم التابعة للمدينة تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة، أنه تمت إزالة زوائد عن خطوط التنظيم عن منطقة الإسكان الغربي تمهيدًا لتجهيز المنطقة لأعمال الرصف والتجميل واستمرار المتابعة الميدانية لحالات البناء كافة بالمدينة سواء مخالف أو عشوائي أو متابعة أعمال البناء بعد الحصول على الرخصة للتأكد من تنفيذ الرسومات بكل دقة.

ووجَّه شعبان، التفتيش الهندسي بمراجعة الرسومات والرخص لتلاشى أي مخالفات والتشديد على الالتزام بالأعمال الصادرة بالرخصة، كما وجَّه برفع المخلفات وعدم وجود أي إشغالات في الشوارع.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة جاءت في إطار خطة التطوير الخاصة بالمدينة التي تتضمن توسيع الشوارع لسهولة توصيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بها.