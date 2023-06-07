الرئيس السيسى يدعو للتوقيع على اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة، داعيًا إلى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي.

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولى، إن النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث أن 90 % من أراضي مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة.

عن الأزمة الليبية، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة بحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات الدولية لا سيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا.