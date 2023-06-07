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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسى يدعو للتوقيع على اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة، داعيًا إلى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي.

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولى، إن النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث أن 90 % من أراضي مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة.

عن الأزمة الليبية، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة بحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات الدولية لا سيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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