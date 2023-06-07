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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية ..والدينـار الأردنـي بـ43.67 جنيه

العملات العربية
العملات العربية

شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً  خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 7 يونيو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

 العملات العربية 

  

 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.21  جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر دينار البحــرين عند سعر 81.78 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر80.10 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45  جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.43  جنيه للشراء، 43.67 جنيه للبيع.

 

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البنوك المصرية تشارك فى اليوم العربى للشمول المالى

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 

 

اليورو الأوروبي 

 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 32.80 جنيه للشراء، 33.07 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 32.91  جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 32.91 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.01 جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 32.80  جنيه للشراء، 33.06 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 32.81  للشراء، 33.17 جنيه للبيع.

 

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجلت متوسط أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.03 للشراء، و33.17 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري  

 

 العملات الأوروبية والآسيوية

 

 سعر صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.03  للشراء، و33.17 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.38 جنيه للشراء، 38.54  جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.04 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار الكندي 23.03  جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.43 جنيه للشراء، و4.45 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.83 جنيه للشراء، 2.85 جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجل سعر صرف الـ100 ين الياباني نحو 22.12  للشراء، 22.21 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.33  جنيه للشراء، 4.35 جنيه للبيع.

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