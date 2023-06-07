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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

آباء الكنائس المصرية

كنيسة مارجرجس تحتفل بذكرى سيامة كاهنها القس بيجول ناجي

القس بيجول ناجي كاهن
القس بيجول ناجي كاهن كنيسة مارجرجس في بني سويف

تحتفل كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة ناصر التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، الجمعة المقبله، بعيد السيامة الكهنوتية الـ5 لكاهنها القس بيجول ناجي.

كاهن كنيسة مارجرجس القس بيجول ناجي

السيامة الكهنوتية لكاهن كنيسة مارجرجس في بني سويف  

كغيرها من المناسبات الروحية حرصت المطرانية على تقديم التهنئة القلبية عبر  صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في هذه المناسبة التي تعكس مدى متابعة الإيبارشية على تذكير آبائها وتكريمهم وتمنت داوم الخدمة للقس بيجول الذي بدء خدمة المذبح المقدس في تاريخ 9 يوليو من عام 2018.

أعياد وأصوام الكنائس المصرية

 تتزامن هذه المناسبة مع فترة روحية تعيش فيها الكنائس القبطية وهو فترة صوم الرسل التي تختم بعيد خاص بالرسل الأوائل وتعتبر هذه أولى العبادات التي بدأ الأوائل في ممارستها وتأتي بعد أيام من عيد العنصرة والمعروف كنسيًا أيضًا بـ"حلول الروح القدس"، التي دقت جميع الإيبارشيات أجراسها احتفالًا به كما  ترأس في هذه المناسبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات العيد بعد ساعات من الجلسة العامة للمجمع المقدس التي جاءت بالتزامن مع احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح والعذراء مريم إلى أرض مصر والتي تحتفل الكنيسة القبطية سنويًا بهذه الذكرى في 1 يونيه. 

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