الأنبا فيلوباتير يلتقي بأقباط أبوقرقاص في "دراسة الكتاب المقدس"

يلتقي نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، غدًا الخميس، بعدد من الأقباط الأرثوذكس، خلال لقاء "دراسة الكتاب المقدس" بمقر المطرانية في تمام الساعة السابعة مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة بعض الأسفار بالكتاب بالمقدس، وتقديم خورس الإيبارشية عدد من الألحان والترانيم الروحية يليها بدء فعاليات "دراسة الإنجيل" حول سفر ومزمور، واستكمالًا لتفسير الأسبوع الماضي عن الإصحاح السادس عشر من إنجيل القديس متي البشير.

يتزامن مع هذه الفترة التي تأتي عقب عيد العنصرة "حلول الروح القدس" وقبل صوم الرسل الأوائل الذي يعد أولى العبادات بالكنيسة، وترأس الأنبا فيلوباتير فعاليات الاحتفال بعيد حلول الروح القدس الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء مريم في منطقة الفكرية المطرانية، مركز أبوقرقاص، وتخللت صلاة القداس عقب صلاة الصلح ثم قام بترقية القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية لرتبة القمصية بحضور مجموعة كبيرة من كهنة الإيبارشية، ثم ألقي نيافته كلمة روحية بعنوان "الروح القدس العامل في الكهنوت".

كما ترأس بمناسبة هذا العيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات العيد بعد ساعات من الجلسة العامة للمجمع المقدس التي جاءت بالتزامن مع احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح والعذراء مريم إلى أرض مصر والتي تحتفل الكنيسة القبطية سنويًّا بهذه الذكرى في 1 يونيو.