قنا تشرع في زراعة ثاني حقل إسترشادي لقصب السكر

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة تشرع فى زراعة حقل ارشادى جديد لمحصول قصب السكر بقرية كلاحين قفط على مساحة 4 أفدنة خلال الموسم الزراعى المقبل، على غرار الحقل الإرشادي الذى تم زراعته بقرية المخادمة بمركز قنا الموسم الماضى، والذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى إنتاجية الفدان حيث حقق الفدان إنتاجية بلغت 62 طن بدلا من 35 طن للفدان التقليدى.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، إجتماعا موسعاً لمناقشة إقامة الحقل الإرشادي لمحصول قصب السكر المزمع زراعته بناحية كلاحين قفط، المقام علي مساحة 4 أفدنة، جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد خيري مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس أيمن كمال مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة، والمهندس عاطف الشاذلي مدير عام المكتب الفني بالجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتحسين الأراضي ومنسق تطوير الرى الحقلي ومسؤل الحقول الإرشادية لمحصول القصب

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم الإعتماد على طرق الري الحديث فى زراعة المحصول مما يوفر 50% من الاسمدة الازوتية ومياه الري.

3 ملايين طن إنتاج المحصول

وبيّن، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام محافظة قنا بالأساليب الحديثة فى زراعة قصب السكر خاصة أن المحافظة الأولى فى إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.

وأضاف أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألف و360 فدان تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

وناقش المحافظ، منظومة كارت الفلاح واختيار الموظفين الذين سيتم الاستعانة بهم لتدوين البيانات علي منظومة كارت الفلاح نظير مكافئة شهرية من حساب جاري الجمعيات الزراعية والبالغ عددها 162 جمعية بدائرة المحافظة.

وشدّد على ضرورة مراعاة الشفافية باختيار المتقدمين ووضع ضوابط لاختيارهم بأن يكون المتقدم من حملة بكالوريوس الزراعة ،وان لايكون لهم صلة قرابة بينهم وبين الموظفين الاداريين بالجمعية او الادارات الزراعية او مجلس ادارة الجمعية .