النمسا تحذر موسكو من التلاعب بأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية

حذر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، روسيا من التلاعب بأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية، قائلًا: إن العمل المستقل والمحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع ووجودها في محطات الطاقة النووية هو نظام إنذار مبكر وتأمين على حياة الإنسان.

الهجوم على سد كاخوفكا

وأكد شالنبيرج في تصريح، اليوم الأربعاء أن الهجوم على سد كاخوفكا والتأثير المحتمل على إمداد محطة زاباروجيا للطاقة النووية بمياه التبريد أمر خطير للغاية، مشددا على أن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع المرافق النووية الأوكرانية ضروري للسلامة النووية في أوكرانيا، لضمان الحصول على معلومات مستقلة للمجتمع الدولي واستبعاد الأعمال العدائية في منطقة المنشآت النووية إلى أقصى حد ممكن.

ولفت إلى دعم النمسا لمبادئ السلامة النووية في محطات الطاقة النووية الأوكرانية، التي صاغها مؤخرًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بما في ذلك حظر الهجمات أو تخزين الأسلحة وحماية إمدادات الطاقة الخارجية، مشيرا إلى دعم النمسا لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية في أوكرانيا بمبلغ مليون يورو.

وذكر بما تم في مارس العام الماضي من إطلاق برنامج تعاون بين أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، حيث تم تنفيذ العديد من بعثات الأمان النووي في إطاره، موضحا أنه في يناير الماضي تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إقامة وجود دائم في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وفي فبراير الماضي تم توسيع هذا الوجود ليشمل محطات الطاقة النووية الثلاث الأخرى في أوكرانيا وتشرنوبيل كجزء من "بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية" .

وفي ذات السياق، أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن موسكو تبذل كل الجهود للحفاظ على الأمن النووي، رافضا كافة الاتهامات الموجهة لبلاده بمسؤوليتها عن تعرض المنشآت النووية للخطر، واصفا إياها بـ"السخيفة".

أكد المسؤول الروسي استعداد بلاده التعاون بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتأمين وحماية محطة زاباروجيا للطاقة النووية من أي تهديدات محتملة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي حذر فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي من تعرض محطة زاباروجيا للطاقة النووية للخطر، وللنقص الكبير في منسوب الخزان الذي يمد المحطة بمياه التبريد بسبب تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في أوكرانيا، موضحا أن غياب مياه التبريد عن أنظمة التبريد الأساسية في المحطة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ذوبان الوقود وتعطيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل.

وأطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم هاتفيا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة على العواقب واسعة النطاق لهذا العمل الروسي عندما تم تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، قائلا "إن تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في جنوب البلاد أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من الحصول على مياه الشرب بشكل طبيعي.