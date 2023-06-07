جولة الرئيس السيسي الافريقية تهدف تدعيم العلاقات

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الانجولية لواندا في إطار جولة إفريقية تتضمن زامبيا وموزمبيق تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية مع دول القارة السمراء.

السياسة الخارجية المصرية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيارة تأتي في ضوء محور السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة وهو التوجه نحو الجنوب، حيث ترتبط مصر بدول القارة ارتباطًا وثيقًا وأيضًا محور الامن القومي المصري.

القارة الافريقية

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الزيارة تأتي في إطار الدور المتميز الذي تلعبه مصر في القارة الافريقية، ولاسيما بعد ترؤسها الاتحاد الافريقي عام 2019م، وأيضًا في إطار دبلوماسية القمة وتنمية العلاقات الوثيقة مع الدول الافريقية المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك منها الارهاب والبنية التحتية وسد النهضة، وآخر التطورات في السودان، وأيضًا التعاون في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرة المصرية في قطاعات مختلفة.

زيارة السيسي إلى أنجولا

وقد وصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الانجولية لواندا ضمن جولة إفريقية تتضمن زامبيا وموزمبيق،حيث تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.