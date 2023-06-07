الهيئة الإنجيلية تستعد لبدء نشاط العمل الأهلي بالقطاع الزراعي (صور)

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا، لبدء فعاليات ورشة عمل تدور حول أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية، والتي تأتي ضمن أنشطة الدور التنموي بالعمل الأهلي الخاص بالهيئة بالتعاون مع التحالف الوطني.

يشارك في الفعاليات ممثلين عن الهيئة الإنجيلية وعلى رأسهم مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية، وتشارك نهى طلعت عبدالقوى رئيس أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة الداعمة للتحالف ومبادرة ازرع بالمحافظة.

يسعى هذا اللقاء للوصول لعدد من المقترحات والتوصيات، والعمل عليها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية في نوع من التكامل والتنسيق والنزول علي الارض والمساس بالقضايا المتعلقة بالمواطن.

وتعد فعاليات اليوم استكمالًا لأنشطة "مبادرة ازرع " للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تنظم مساء اليوم مؤتمر جماهيري واحتفالية كبيرة للحصاد بمناسبة الإنجاز الذى تحقق في الوصول إلى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول إلى 100 ألف مزارع وزراعة 150 ألف فدان بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.

ومن المقرر إطلاق للمرحلة الجديدة لمبادرة ازرع والتي تخص استهداف ما يقرب من 500 ألف من المزارعين وزراعة مليون فدان من القمح، وهو لقاء لمحافظات الصعيد (محافظات المرحلة الأولى وهى بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج ) + محافظات المرحلة الجديدة وهى قنا – أسوان – الوادي الجديد) بحضور قرابه 8000 شخص (ثمانية آلاف مشارك ومشاركة) في اللقاء.