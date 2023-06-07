وزيرة خارجية مالاوي: مصر رائدة في مجال الطاقة الخضراء (فيديو)

هنأت نانسي تيمبو، وزيرة خارجية مالاوي، مصر على ما حققته من أهداف خلال فترة رئاستها للكوميسا خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، وتُعد القاهرة رائدة في الطاقة الخضراء وتدعم دول التجمع لتعزيز قدراتها.

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وأكدت “ تيمبو” في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في دول "الكوميسا"، مشيرة إلى أنَّه عندما ينعم المواطنون بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية والحياتية بين الدول الإفريقية.

إنشاء بنية تحتية قوية

وذكرت وزيرة الخارجية المالاوية، أننا في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية تُسهل في تعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء، وشددت على ضرورة تناول تداعيات التغيرات المناخية ومصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

وضع حلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائي

وشددت على ضرورة وضع حلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائي، ولا بد من تعزيز التجارة بين دول الكوميسا لتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا.

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.

وتعتبر الطاقة الخضراء واحدة من أهم الحلول المستدامة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تشمل الطاقة الخضراء مجموعة واسعة من المصادر المتجددة والنظيفة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والطاقة الحرارية والطاقة الهيدروليكية والطاقة الجيوتيرمية.

تتميز الطاقة الخضراء بالعديد من المزايا، من بينها:

- الاستدامة: حيث تعتمد الطاقة الخضراء على مصادر الطاقة المتجددة التي لا يمكن استنفادها مثل الشمس والرياح والماء، وبالتالي فإنها تعتبر مصدرًا مستدامًا للطاقة.

- النظافة: حيث لا تنتج الطاقة الخضراء أي انبعاثات ضارة للبيئة مثل غازات الدفيئة والرواسب النووية التي تنتج عن الوقود الأحفوري والنووي.

- التوفير: حيث تعتبر الطاقة الخضراء أكثر اقتصادية وتوفيرًا للتكاليف على المدى البعيد، حيث تقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالطاقة.

- التنوع: حيث توفر الطاقة الخضراء مجموعة واسعة من المصادر المتاحة، مما يعزز التنوع في الاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.

- التأثير الإيجابي على الصحة: حيث تقلل الطاقة الخضراء من التلوث البيئي وتحسن الصحة العامة للمجتمع، وتخفض من نسبة الأمراض المرتبطة بالتلوث البيئي.