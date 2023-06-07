اليوم.. محاكمة متهم بقضية "خلية داعش ليبيا"

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة ببدر، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

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تضمنت تلك الجرائم اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

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نيابة أمن الدولة العليا، كانت باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

في وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على فنى تمريض، لقيامه بتزوير شهادات نجاح خاصة باجتياز دورات نظرية وعملية، تحت اسم "دبلوم علوم طبية " منسوب صدورها لجامعة بنها، ومركز إعداد القادة التابع للجامعة فى محافظة القليوبية.

وجاء الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى.

وتعود احداث القضية، عندما تلقت الرقابة الإدارية بلاغا من رئيس جامعة بنها يفيد وجود بعض الشهادات المزورة المنسوب صدورها لجامعة بنها، ومركز إعداد القادة خاصة بـ دبلوم العلوم الطبية " تمريض وأشعة وتحاليل وصيدلة" وهو غير مدرج تماما فى البرنامج التعليمى، ولايمت للجامعة بصلة.

كما توصلت التحريات ؛ إلى قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات وختمها بأختام مزورة ومقلدة منسوبة للجامعة ومركز إعداد القادة للتقديم والعمل بها فى عدة جهات

واوضحت التحقيقات؛ أن الأختام جزء منها مقلد وجزء آخر سليم، حيث تبين تورط أحد الموظفين فى القضية، وتم نسخ صورة من الأوراق عن واقعة استخدام الخاتم الخاص بمركز إعداد القادة وجار التحقيق فيها إداريا.

كما كشفت التحقيقات؛ قيام المتهم بتزوير 5 شهادات من هذا النوع لبعض الأشخاص وجار ملاحقتهم وضبطهم وتحريز الأوراق المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حادث طريق الفيوم الصحراوي

وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.