محمد سامي يحسم جدل وجود جزء ثانٍ من جعفر العمدة (فيديو)

حسم المخرج محمد سامي، الأنباء التي ترددت ب احتمالية وجود جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، قائلا إن هذا الأمر هو محل دراسة.

وأضاف محمد سامي في تصريحاته لبرنامج the insider بالعربي: «في كل حتة في الوطن العربي الناس بتقابلني عايزة جزء تاني من جعفر العمدة، دلوقتي بناقش الموضوع وقريبين ناخد قرار في هذا الأمر».

وتابع محمد سامي :«قريب هتعرفوا نتيجة هذا النقاش، والرأي الأغلب رايح للموافقة».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وأوضح محمد سامي :«الأبطال لن يغيبوا عن جعفر العمدة لكن الأدوار التي انتهت في الجزء الأول لن تعود وأتمنى أن يكون الجميع موجودين وهم كذلك، فأنا نجحت بهم وهم نجحوا بي وكانت تركيبة حلوة أتمنى أن أكررها».

وكان أبدى المخرج محمد سامي، سعادته بنجاح مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في ماراثون رمضان 2023، وأشاد به الجمهور بشكل كبير.

وأكد محمد سامي أثناء استضافته وزوجته مي عمر ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC قائلًا: مسلسل جعفر العمدة كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، واستعنت بصديق لكتابة السيناريو، والمسلسل نجح هذا النجاح لأن صناعته صح، وهناك بعض الأمور التي أفعلها في أي عمل، أولها لابد من أن أدخل تصوير والمسلسل كله مكتوب.

ضد التصوير فى رمضان

وأضاف: أنا ضد التصوير في رمضان أنا بشتغل بشكل بروفشنال، وأنا في البداية تأتي فكرة الشخصية وأبدأ ابني عليها، وأرسم الشخصيات وعلاقتهم ببعض وشكلهم.

وتابع محمد سامي: فاجأني مصطفي الذي قدم دور دسوقي، وعندما رأيته يمثل بشكل جيد وطعمه حلو على الشاشة زودت دوره، وعصام السقا أيضا فاجأني، فدور نعيم ليس موجود في الحياة حاليًا، وهو أجاده وقدمه بطريقة جميلة، وقلت له "ياعصام أنت كنت مركز في الدور ده".

وأشار: مي كساب كنت متوقع منها ده فأنا رأيتها قبل أن أكتب الدور لكن إيمان العاصي دور جديد عليها فهي وجهها ملائكي وقلت لها "لازم تتعبي في الدور ده" وشهادتي مجروحة في محمد رمضان لا أتفاجأ منه ولا أعطي له كومنتات.