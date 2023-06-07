فولفو العالمية تكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة EX30 اليوم

تكشف شركة صناعة السيارات فولفو العالمية، غداً عن السيارة الكهربائية الـ SUV الجديدة فولفو EX30 والتي تعد أحدث سيارات العلامة.

ويأتي الكشف عن السيارة الكهربائية الـSUV فولفو EX30، خلال حدث خاص لوسائل الإعلام بمدينة ميلانو الإيطالية عبر البث المباشر Live Stream، اليوم الأربعاء7 يونيه في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفقاً لبيان صادر عن فولفو اليوم.

EX30

السيارة الكهربائية فولفو EX30 أصغر SUV

وتعد السيارة الكهربائية فولفو EX30، أصغر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV على الإطلاق، تجمع العديد من الإمكانيات، وتم تصميمها بصور أكثر راحة ومتعة، كما أنها مصممة لتترك أقل أثر لثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة في تاريخ سيارات فولفو.

وبحسب بيان صادر عن فولفو العالمية فإنه من المقرر أن يكشف الرئيس التنفيذي لشركة فولفو العالمية جيم روان خلال الحدث، ومجموعة من خبراء التكنولوجيا والتصميم عن النقاط البارزة الرئيسية في السيارة الكهربائية الـSUV الجديدة فولفو EX30، ، وهو ما سيمكن المتابعين من التعرف على كافة إمكانيات السيارة الجديدة والتقنيات الخاصة بها.

وتعد مجموعة عز العرب، الوكيل الحصري لفولفو في مصر، منذ عام 2009.

وتتوافر سيارات فولفو الـSUV في مصر عبر مجموعة عز العرب حالياً عبر 3 موديلات رياضية متعددة الاستخدامات هي XC40، XC90، XC60.

فولفو XC60

تقدم مجموعة عز العرب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فولفو XC60 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وبقوة حصانية 250 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، وتم تدعميها بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

فولفو XC40

وتأتي فولفو XC40 عبر مجموعة عز العرب بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 254 حصان، مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من 8 نقلات.

فولفو XC40

وزودت السيارة الرياصية متعددة الاستخدامات فولفو XC90 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 320 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أتوماتيك من 8 سرعات، وذلك وفقاً للمعلن من خلال الوكيل المحلي لعلامة فولفو في مصر مجموعة عز العرب.