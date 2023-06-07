مراكز الفكر وصنع القرار.. جلسة نقاشية جديدة في منحة ناصر للقيادة الدولية

عقدت وزارة الشباب والرياضة، جلسة نقاشية حول "مراكز الفكر وصنع القرار"، خلال فعاليات النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، وأدارت الجلسة الدكتورة دينا طلعت من المركز القومي للحكومة والتنمية المستدامة.

أكد الدكتور أشرف العربي، على أهمية المنحة والمشاركة بها، والتوعية لأجل الفكر البنائي والمؤسسي والإستراتيجي وثقافة التخطيط، مضيفاً أن كفاءة المؤسسات تحقق المستهدفات والتنمية بشكل أكبر، والعمل على توقع الأزمات والخروج منها بأفضل طريقة، وعدم الانحياز طرف على حساب طرف، وتعاون الجنوب جنوب.

وأشار العربي إلى أهمية دور معهد التخطيط، في دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع الكفاءة على المستوي الإقليمي والمحلي، وعقد برامج تدريبية، ثم التحويل إلى الدراسات العليا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، ومن نشاط المعهد أيضا الاستشارات السياسية لكل الحكومة في الجانب الاقتصادي والتنموي وإعداد الخطط، ويقدم أيضا الإستشارات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلي النشاط البحثي والتقارير التي يصدرها معهد التخطيط القومي من خلال الموقع الإلكتروني ويقدم دور تثقيفي وتوعوي لثقافة التخطيط.

أهمية مواجهة التحديات والأزمات البيئية والاقتصادية والعالمية

وأشار السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، إلى أهمية مواجهة التحديات والأزمات البيئية والاقتصادية والعالمية، موضحًا أن لدينا معرفة أكثر بالتحديات التي تواجهنا في بلادنا، لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المؤسسات هي الرابط بين الأفكار ووضع الحلول في الدول النامية ومركز التميز والتخطيط القومي، ويسعي مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام لبناء قدرات الدول الآخري تحديدا الدول الإفريقية والعربية.

مركز القاهرة لفض المنازعات يتميز بخمس برامج محورية

ذكر مدير مركز القاهرة لفض المنازعات وحفظ السلام، أن المركز يتميز بخمس برامج محورية، "حفظ وبناء السلام وتعزيز دور المرأة ومنع العنصرية التي تؤدي للإرهاب ومحاربة التهديدات العابرة نحو الحدود وتحديات السلام"، وتلعب مصر دور مهم مع إفريقيا في المساهمة لحل الازمات الإفريقية وتنمية وتطوير السلام، قائلاً "لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون تنمية أو تنمية بدون سلام"، وأيضاً بناء القدرات في المشاركة مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز وتبادل الخبرات، ومشاركة الافكار والطاقة.



وقبيل الجلسة عقدت منحة ناصر للقيادة الدولية، ورشة عمل للتعاون الإقليمي بين وفود الدول المشاركة بالنسخة الرابعة، للتعرف علي ما يتميز به الدول أو الأقاليم، لتبادل الخبرات وثقافات الدول المختلفة والعادات والتقاليد، ووأيضا لتنمية الحوار بين الشباب المشارك.

يذكر أن النسخة الرابعة من المنحة تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، في الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.