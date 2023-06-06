ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأسود اللامع

خضعت الإعلامية ياسمين الخطيب لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تجذب الأنظار بالمجسم اللامع

ظهرت الإعلامية ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأسود" وينتمي إلي قصة الv، مصمم من قماش لامع بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي أخضر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ياسمين الخطيب تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الإعلامية ياسمين الخطيب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

آخر أعمال ياسمين الخطيب



وكان آخر ظهور للإعلامية ياسمين الخطيب من خلال فيلم "2 طلعت حرب"، وشاركها بطولته النجوم (سمير صبرى، ومحمود قابيل، وعبير صبرى، وأحمد مجدى، وسهر الصايغ، وشريف دسوقى، وعلى صبحى، وجنى سليم، وعمر زهران، ورحاب حسين، وميرت عمر الحريرى)، وهو من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على.

وتدور أحداث فيلم "2 طلعت حرب"، في إطار اجتماعي سياسي، في شارع (طلعت حرب) عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.



ياسمين الخطيب تثير الجدل بتصريحات جريئة عن الحجاب



على صعيد آخر، كانت ياسمين الخطيب قد أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحاتها الجريئة عن الحجاب، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج "تابوو" الذي يُعرض عبر قناة "دجلة" الفضائية.

زعمت ياسمين الخطيب أن الحجاب لم يظهر في مصر قبل فترة الثمانينيات، وأقدمت النساء بعد تلك الفترة على ارتدائه كزي شعبي، متابعة: "سيدات الطبقات الارستقراطية مكانوش بيلبسوا حجاب لكن كان زي شعبي واللي فرضه في الوقت ده كان الفكر السلفي".

وتطرقت ياسمين الخطيب خلال تصريحها للحديث عن زوجات الشيوخ، قائلة: "أكبر دليل إن الحجاب مكنش موجود في مصر قبل الفترة دي، إنه ليه زوجات المشايخ مكانوش محجبات؟"، مُضيفة: "زوجة الشيخ محمد رفعت مكانتش محجبة وزوجة الشيخ الباقوي كذلك، كبار مشايخ الأزهر ليهم صور مع زوجاتهم وهن غير محجبات".