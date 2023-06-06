ع الطاير

الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 08:41 م 6/6/2023 8:41:29 PM

حدث عالمى مهم استضافته مصر فى الفترة من الخامس حتى الثامن من شهر يونيو الحالى بحضور عدد كبير من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهتمين بمستقبل الاتصالات فى العالم يمثلون أكثر من 100 دولة وهو المؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات GSR هذا المؤتمر الذى ينظمه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر فى مدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ويأتى المؤتمر هذا العام تحت عنوان االتنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام، حيث ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وعلى رأس المشاركين فى أعمال المؤتمر دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، إلى جانب وزراء الاتصالات ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية، المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

الذى يميز هذه نسخة من المؤتمر الذى يعقد فى مصر هو الحضور المكثف والاهتمام الكبير حيث يتجاوز عدد المشاركين هذا العام أكثر من 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات.

يذكر أن هذا المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات هو المحفل العالمى السنوى الذى يجمع منظمى الاتصالات لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إلحاحاً بهدف تعزيز إقامة حوار عالمى حيوى بين منظمى الاتصالات ودوائر صناعة الاتصالات والمنظمين وواضعى السياسة وقادة الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هذا الاهتمام العالمى الكبير والحضور المكثف يعكس أهمية خاصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وبالطبع مكانة مصر فى قلب العالم وثقة خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قطاع الاتصالات المصرى بقيادة الدكتور عمرو طلعت الوزير الذى يحظى بثقة كبيرة بين المهتمين بالشأن فى شتى أنحاء العالم حيث شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC للتعاون فى مجالات إدارة الطيف الترددى ونشر خدمات الاتصالات بالمناطق النائية وتوعية مستخدمى الاتصالات وبناء القدرات كما بحث الوزير مع نائب وزير الاتصالات والشئون الداخلية اليابانى التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وتكنولوجيات الجيل الخامس والسادس كل هذا على هامش المؤتمر العالمى

وهناك فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال تنظيم الاتصالات وحوكمة الأسواق، وتبادل الخبرات الفنية والمشاركة فى برامج التدريب وبناء الكوادر البشرية فى مجال السياسات التنظيمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاًW التعاون مع الجانب اليابانى حيث التقى الدكتور عمرو طلعت مع هيروشى يوشيدا نائب وزير الاتصالات والشئون الداخلية باليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتفعيل التعاون فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء اليابانى لمصر فى أبريل الماضى، خاصة المتعلقة بالتقنيات الحديثة خصوصًا الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، ومراكز البيانات، ومراكز التعهيد، وتكنولوجيات الجيلين الخامس والسادس.