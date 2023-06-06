المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 200 شاب وفتاة من مطروح

نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى التواصل ودعم المجتمع المدني.

تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الأمن والتنمية في نطاق المسئولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في القطاعات كافة.

الدور الوطني لعواقل وشيوخ مطروح:

وخلال اللقاء نقل اللواء أح محمد عز الدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة واعتزازها بالدور الوطني لشيوخ وعواقل وأبناء المنطقة الغربية وجهودهم الداعمة لرجال القوات المسلحة في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية ركائز الأمن القومي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وفي إطار المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودورها في تقديم الدعم لأبناء المحافظات الحدودية، نظمت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني حفل زفاف جماعي لعدد (200) شاب وفتاة من أبناء محافظة مطروح، تم خلاله تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم.

حفل زفاف جماعي لـ 200 شاب وفتاة من أبناء مطروح

حفل زفاف جماعي لـ 200 شاب وفتاة من أبناء مطروح

حفل زفاف جماعي لـ 200 شاب وفتاة من أبناء مطروح

حضر الفعاليات اللواء أح خالد شعيب، محافظ مطروح، وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية والشعبية والرموز الدينية بالمحافظة.