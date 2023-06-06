أحمد عبد الحليم: أوسوريو متسمك بالزمالك ويحتاج وقت للنجاح

أكد أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو متمسك بالاستمرار مع القلعة البيضاء، مشيرا أنه يحتاج للوقت من أجل النجاح.

وقال أحمد عبد الحليم فى تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، " أوسوريو لديه طريقة لعب ويحاول أن يفرض أسلوبه على اللاعبين، وطبيعي محتاج وقت، من أجل النجاح مع الزمالك، خاصًة أنه مدرب يقوم بتغيير مراكز اللاعبين، لذلك يحتاج للوقت، مثل أحمد فتوح ونيمار، واللاعبين أيضًا تحتاج للوقت من أجل حفظ طريقة لعب أوسوريو.

وأضاف:" أوسوريو يعلم جيدًا أنه يتولى تدريب الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، لموسمين على التوالي، لذلك يرغب في البقاء، وأنا أعلم أنه يقوم بعمل جيد مع اللاعبين.

وأتم تصريحاته " نحن ندعم أوسوريو في نادي الزمالك من أجل النجاح من أجل تحقيق أفضل ما يمكن هذا الموسم في جدول الدوري.

زيزو مع الزمالك

ويعد زيزو هو أكثر لاعب صناعة للأهداف خلال الموسم الحالي بالدوري المصري برصيد 13 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني أحمد بلحاج لاعب الزمالك المعار من أسوان، فيما يأتي رمضان صبحي ثالثاً بـ 6 أهداف.

وكان زيزو صنع هدفين في فوز الزمالك بالأمس على الاتحاد السكندري 1/2، بالجولة 30 لمسابقة الدوري المصري، جاء الأول بعد تمريرة مميزة لسيف الدين الجزيري، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة على يمين الحارس في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 49 مرر زيزو أرضية قابلها سيف الدين الجزيري أيضاً بتسديدة في المرمى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الدوري المصري، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة يحتل بها المركز الثامن.